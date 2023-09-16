日本テレビ系バラエティ番組『マツコ会議』(毎週土曜23:00〜)では、前週に引き続きロバートの秋山竜次が登場。秋山と数多くのキャラクターコントで共演する友近も参戦し、マツコ・デラックスも共感する“日常の気になること”や2人のキャラクター作りの秘けつを深掘りする。友近(左)とロバート・秋山竜次＝日本テレビ提供秋山同様、個性豊かなキャラクターを次々と生み出す憑依型芸人の友近。2人はラジオで共演した際にも「私たち