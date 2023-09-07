【2日連続でオフがあったんで韓国に行きました】【写真】同伴疑惑が囁かれた、三上のSNSに映り込んだ“男性らしきシルエット”8月15日に『なにわ男子』公式YouTubeチャンネルに投稿された、メンバーによるトーク動画がファンの間で物議を醸している。コンサート当日のそれぞれの“ルーティン”から「何も予定がない休日のルーティン」との話題に移ると、道枝駿佑（21 ）らが【映画観に行く】などと各々のルーティンを披露する