まさかの2連発に、誰もが度肝を抜かれた。将棋の永瀬拓矢王座（30）に藤井聡太竜王・名人（王位、叡王、棋王、王将、棋聖、21）が挑戦する第70期王座戦五番勝負が8月31日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で第1局の対局を行っている。昼食に名物の「陣屋カレー（ビーフ＆伊勢海老カレー）」を選んだ永瀬王座だったが、午後5時の夕食にも再び同じメニューを注文。最強の挑戦者と夜戦を戦うための“対応策”に、ABEMAの中継に出演し