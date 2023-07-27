26日、モンキー・パンチ原作「ルパン三世」シリーズの人気キャラクターを主人公に据えた実写映画『次元大介』が、10月13日から Prime Video で世界同時配信されることが発表された。小栗旬主演の実写版『ルパン三世』（2014）に出演した玉山鉄二が、9年ぶりに次元役に復帰。ハードボイルドな姿を捉えたキービジュアルと特報映像も公開された。次元大介は、並ぶ者のない早撃ちで知られる、クールでシニカルなルパン三世の相棒。