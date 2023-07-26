◇ア・リーグエンゼルス7ー6タイガース（2023年7月25日デトロイト）エンゼルスの大谷翔平投手（29）が25日（日本時間26日）に敵地で行われたタイガース戦に「2番・DH」で先発出場。3打数無安打も、2四球で出塁し2得点を挙げた。チームは9回、同点に追いつかれて延長戦に突入したが10回に勝ち越して逃げ切り。2連勝で貯金3とした。相手先発は通算75勝左腕のロドリゲス。第1打席の四球で今季61個目となり、ア・リーグトッ