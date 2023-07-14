祖母を住居侵入で通報した故チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒ（20）が警察に処罰不願書を提出した。【写真】チェ・ジュンヒ、国民的女優だった母親と「そっくり」チェ・ジュンヒは7月13日、YouTubeチャンネル「Caracula's Detective Office」に出演し、「祖母チョン・オクスン氏に対する処罰不願書をソウル瑞草（ソチョ）警察署に提出した」と明らかにした。祖母のチョン・オクスン氏は、韓国の国民的女優だった故チェ・ジ