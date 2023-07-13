アラサーやアラフォーになると、「最近、白髪が増えてきて気になる」という方も多いと思います。ニューヨーク在住のシンガー・YouTuberのYATSUMIさんも、そんな白髪の増加に悩まされ、白髪染めで隠す日々を送っていた女性のひとり。しかし、色々な経緯を経て、コンプレックスだった白髪をグレイヘアとしてオシャレに解決。その様子をYouTubeチャンネル「YATSUMI ASOBO TV NEW YORK」にて発信しています。今回はそんなYATSUMIさんに