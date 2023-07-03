19、20日に開催…試合前のホームランダービーからたっぷりお届け新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は3日、「マイナビオールスターゲーム2023」を完全無料生中継すると発表した。19日の第1戦はバンテリンドーム、20日の第2戦はマツダスタジアムで行われる。2日間とも午後5時30分から試合終了までの予定で、試合開始前に行われる「ホームランダービー」の模様からたっぷり伝える。さらに試合中には「マルチアングル映像」で
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