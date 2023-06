Appleの落とし物トラッカー「AirTag」を用いて盗まれた自分の車を探していた女性が、窃盗グループに撃ち殺された事件について、警察が容疑者4人を逮捕したことがわかりました。4 suspected in killing of Bakersfield woman trying to recover stolen car using Apple AirTaghttps://www.kget.com/news/homicide-news/woman-dies-after-trying-to-recover-stolen-car-using-apple-airtag-suspects-arrested-bakersfield-pd/4 arres