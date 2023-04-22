¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥á¥­¥·¥³¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¥ª¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¡ÊAndres Manuel Lopez Obrador¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï20ÆüÌë¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÇäµÑ¤ò»î¤ß¤Æ¤­¤¿ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¸¥­¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥Ú¥¹¥ª¥Ö¥é¥É¡¼¥ë»á¤Ï¡¢¹ë²Ú¤ÊÆ±µ¡¤Ï¹ñÌ±¤Ø¤Î¡ÖÉî¿«¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊBoeing¡Ë787·¿µ¡¥É¥ê¡¼¥à¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ê787 Dreamliner¡Ë¡£ÇäµÑ³Û¤Ï16²¯6000Ëü¥Ú¥½¡ÊÌó123²¯±ß¡Ë¤È¤·