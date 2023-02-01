³ÊÆ®²È¤ÎºÍ²ìµªº¸±ÒÌç¤µ¤ó¤¬2023Ç¯1·î31ÆüÌë¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢»ö¼Âº§ºÊ¤Î³¨è½¤µ¤ó¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÃ²¤¤¤¿¡£¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤ÎÆü¡¢ºÍ²ì¤µ¤ó¤Ï21»þ²á¤®º¢¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¤Ë¡Öµ¯¤­¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°µ­»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö°ìÃÊÍî¤¬¤Ä¤­³¨è½¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤¬³¨è½¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î³¨è½¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤ËºÍ²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°¦ÁÛ¤Ä¤«¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¡¢