初詣のときに神社で引くおみくじや、商店街の福引きなどでなじみのある “くじ”。加えて現在は、玩具・ホビー会社が展開するアニメや人気キャラクターの限定グッズが当たる「○○くじ」が人気を博している。『鬼滅の刃』や『ちいかわ』などの超人気コンテンツのくじ発売日には、販売対象店舗の店先に行列ができることもしばしば。【写真】この記事の写真を見る（2枚）多くの人が「○○くじ」を楽しんでいるなか、全国のコンビ