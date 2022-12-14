お笑いコンビ・かまいたちの山内健司と濱家隆一が14日、都内で行われた、就活サービス「OfferBox」と「PaceBox」の就活サポートプロジェクト発表会に登壇。新CMの発表やトークセッションのほか、イベント後には報道陣の質問にも応対した。【写真】ボケ炸裂！“かまいたちの自己PR”「OfferBox」は、i plugが展開する新卒ダイレクトリクルーティングサービスで、一方の「PaceBox」は、同社のグループ会社であるpaceboxが展開す