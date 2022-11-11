イーロン・マスクによる法人買収で大量解雇の憂き目にあっているツイッター社員たち。そんな中、Twitter上ではあるリンゴ農家の発言が大きな注目を集めている。【写真】話題になった齊藤農園5代目さんの投稿「Twitter辞めさせられちゃった人たちはぜひリンゴの収穫手伝いに来てほしい。そしたらアップルの仕事してる、って言えるから…」と投稿したのは青森県弘前市でリンゴ農家を営む齊藤農園5代目さん（@sai0419）。解雇されたツ
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