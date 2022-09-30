パソコンやスマートフォンなどの普及により、９割の人が「言葉や言葉の使い方が影響を受ける」と考え、うち９割近くが「漢字を手で正確に書く力が衰える」と答えたことが、文化庁の調査で分かった。同庁は３０日、２０２１年度の「国語に関する世論調査」の結果を公表した。調査結果から「手書き離れ」への懸念が高まっていることが浮き彫りになった。
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