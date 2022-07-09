Ãæ¹ñ¤Î¿¼³¤¡¦±óÍÎÍÑÂç·¿¿åÏ©Â¬ÎÌÁ¥¡Ö³¤½ä£°£¸¹æ¡×¤¬¿Ê¿å8Æü¡¢¿åÏ©Â¬ÎÌÁ¥¡Ö³¤½ä08¹æ¡×¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/ÃúÄõ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤7·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¿åÏ©Â¬ÎÌÁ¥¡Ö³¤½ä08¹æ¡×¤¬8Æü¡¢Â¤Á¥Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñÁ¥Çõ½¸ÃÄ¡ÊCSSC¡Ë¤Ç¿Ê¿å¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÁ¥Çõ½¸ÃÄÂè708½ê¤ÎÀß·×¤Ç¡¢Á´Ä¹123.6¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý21.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ9.3¥á¡¼¥È¥ë¡£¿¼³¤¡¦±óÍÎ¤ÎÂ¬ÎÌÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹Ò¹Ô¶è°è¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÓ¿åÎÌÌó7500¥È¥ó¡¢Àß·×¹Ò¹ÔÂ®ÅÙ15¥Î¥Ã¥È¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥1Ëü8Àé¥«¥¤¥ê¡¢