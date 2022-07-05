¼ê¼è¤ê20Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼ê¼è¤ê13Ëü6000±ß¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯20ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ­¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¿¤½¤ÎÂ¾¡¿Ì¤º§¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¹¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¡£³Ú¤·¤ß¤ä¸ä³Ú¤â¤Û¤Ü¤Ç¤­¤º¡¢Éû¶È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÃù¶â¤¹¤é¸·¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Éû¶È¤Ï¶Ø»ß¤Î¿¦¾ì¡£¹âÂ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ê¡²¬¤Á¤Ï¤ä¡Ë¢¨¥­¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¼ê