夏季五輪国際競技連盟連合（ASOIF）の総会に出席した国際オリンピック委員会（IOC）のバッハ会長。テニス4大大会「ウィンブルドン」がウクライナ侵攻の制裁としてロシアとベラルーシの選手が出場を禁止したことに対し、大会主催者と英国政府を猛批判した。ウィンブルドン「ポイントなし」の波紋…排除したロシア選手が世界1位になる皮肉「（英国）政府がそのような決定を下すことを許し続ければ、我々の負けといえるだろう。これ