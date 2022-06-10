今回紹介するのは、tokihaさんが投稿した『【ニンニク祭2022】あかもり！#17〜紲星式すた丼ニンニクヘブン〜【自作】』という動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）mini様の「ニンニク祭2022」参加動画です。ニンニクマシマシなすた丼作ってみることにしました。【ニンニク祭2022】あかもり！#17〜紲星式すた丼ニンニクヘブン〜【自作】投稿者をフォローして新着動画をチェック！投稿者のtokihaさんが、ニンニクマシマ