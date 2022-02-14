美容家・IKKOが13日、自身のインスタグラムを更新。自宅ダイニングの写真を公開した。【写真あり】「大豪邸」「映画の世界みたい」豪華な自宅ダイニングを公開したIKKOIKKOは「私の大好きな場所のダイニング ここに座ると心がいつも洗われるような気がする そんな大切な場所です」と紹介し、1枚の写真をアップ。大きなテーブルと8脚の椅子、絵画やシャンデリアが飾られた豪華な雰囲気の自宅ダイニングで、大きな窓から見える「