事業者内部点検における表示・広告・問い合わせ対応の確認表を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品事業者が内部点検を行う際に確認したい項目として、表示、広告、問い合わせ対応を横断して見るための基本視点を整理しました。
内部点検では、商品表示、販売ページ、広告文、問い合わせ窓口での回答内容が互いに矛盾していないかを確認することが重要です。表示資料の版、公開ページの更新日、広告で用いた表現、問い合わせ時に参照した資料を整理しておくことで、後日の確認がしやすくなります。
点検項目としては、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、販売者情報、問い合わせ先、販売条件、公開資料の改訂履歴などが挙げられます。これらを一度にすべて見直すのではなく、定期的に確認する仕組みを持つことが望まれます。
協会は、健康食品分野における内部点検を、特定の商品評価ではなく、事業者が情報を整えるための実務として発信してまいります。
本稿は事業者内部点検に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
内部点検では、商品表示、販売ページ、広告文、問い合わせ窓口での回答内容が互いに矛盾していないかを確認することが重要です。表示資料の版、公開ページの更新日、広告で用いた表現、問い合わせ時に参照した資料を整理しておくことで、後日の確認がしやすくなります。
点検項目としては、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、販売者情報、問い合わせ先、販売条件、公開資料の改訂履歴などが挙げられます。これらを一度にすべて見直すのではなく、定期的に確認する仕組みを持つことが望まれます。
協会は、健康食品分野における内部点検を、特定の商品評価ではなく、事業者が情報を整えるための実務として発信してまいります。
本稿は事業者内部点検に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
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