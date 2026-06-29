［子育て世帯1,367名に調査］おすすめ家電1位は食洗機　コンビとパナソニック、プレママ・プレパパ向け体験レッスンを開催











調査結果の数値は、小数第二位以下を切り捨て、小数第一位までを表示しています。構成比の合計が100％にならない場合があります。





















●TOPIC2



準備しておいてよかった・早く取り入れたかったこと1位は「便利な家電」



同対象に、「準備しておいてよかったこと/もっと早くやればよかったこと」を聞いたところ、「便利な家電を取り入れること」が1位となりました。



次いで「ベビーグッズの準備」、「育児についての情報収集(本・SNS・講座など)」が続き、育児・家事の両立に向けた事前準備の重要性がうかがえる結果となりました。















また、子どもの人数・就労状況別でも、いずれも1位は「便利な家電を取り入れること」でした。



▼子どもの人数別比較







▼就労状況別比較



















●TOPIC3



子育て中の家庭におすすめしたい家電1位は、食器洗い乾燥機(食洗機)



「便利な家電」として具体的におすすめしたい家電を尋ねたところ、1位は食器洗い乾燥機(食洗機)でした。



実際に食洗機を使用している方(n=544)のうち、73.8%が「家事の負担が軽くなった」、59.9%が「時間に余裕ができた」と回答しており、家事の時短・負担軽減に寄与していることがわかりました。























【調査概要】 【調査概要】







調査対象：0カ月〜5歳以下のお子さまがいる子育て世帯 (※複数の場合は末子基準)



有効回答数：1,367名



調査時期：2026年5月11日〜2026年5月31日



調査方法：WEB調査



[6月20日開催 プレママ・プレパパレッスン 概要]



本調査の結果をふまえ、妊娠16〜35週の第一子を迎えるプレママ・プレパパを対象としたイベント「赤ちゃんのくらしとお部屋づくりレッスン」を、2026年6月20日(土)にパナソニック目黒ビルにて開催しました。育児と家事を両立するためのヒントを、多角的な視点でお届けしました。



具体的には、コンビスタッフが赤ちゃんとの新生活に向けたお部屋づくりのポイントや、安全で快適な環境づくりについて解説しました。また、パナソニックスタッフからは、子育て家庭におすすめの便利家電1位である食洗機の活用方法を紹介しました。さらに、先輩ママ・パパとしてパナソニック社員2名が登壇し、対談方式で1日のスケジュールや役立ちアイテムを紹介しました。会場内には沐浴やおむつ替えなどの育児体験コーナーも設け、参加者が産後の生活を具体的にイメージできる構成としました。











●レッスン概要



日時：2026年6月20日(土) 10:00-12:00、14:00-16:00



参加者数：全40組（午前回19組、午後回21組)



会場：パナソニック株式会社 目黒ビル1階ホール



プログラム：座学(約60分) 赤ちゃんの1日とお部屋づくりのポイント、先輩ママ・パパ体験談、食洗機について



自由体験(約30〜60分) ベビーグッズ・食洗機の体験、お着替え・おむつ替え体験・妊婦体験・沐浴体験・つめ切り体験 など



●当日の様子



















●レッスン参加者の感想



自分たちの生活サイクル、ライフスタイルにそって想像することができた。イメージするにもリアルさが増した。売場ではつめ切りに触れないので、実際に体験できたのが良かった。(妊娠9カ月)



沐浴体験ができてよかった。お着替え、ミルク、おむつ替えなど想像していたよりも1日の回数が多かった。食洗機が思っていたよりもコンパクトだった。(妊娠8カ月)



漠然とこれから大変なんだろうなと思っていたのが楽しみに変わった。参加している方を見て仲間がたくさんいるんだなとうれしかった。ベビーグッズを選ぶ楽しみができた。(妊娠7カ月)



●レッスンで紹介した食洗機について



育児と家事の両立において「まかせられる家事は自動化する」という考えのもと、食洗機の活用方法をご紹介しました。



パナソニック 食器洗い乾燥機(食洗機)一覧 https://panasonic.jp/dish/



●コンビ「プレママ・プレパパレッスン」について



これから出産を迎えるママ・パパの不安を解消できるよう、育児経験のあるスタッフが、毎週レッスンを開催しています。ブランドビジョンに掲げる「赤ちゃんを育てることが、楽しく幸せだと思える社会をつくる。」を実現すべく、今後も当社ならではのサービスをお届けしてまいります。



コンビ「プレママ・プレパパ」レッスンhttps://www.combi.co.jp/campaign/premamalesson



●レッスン参加者の感想自分たちの生活サイクル、ライフスタイルにそって想像することができた。イメージするにもリアルさが増した。売場ではつめ切りに触れないので、実際に体験できたのが良かった。(妊娠9カ月)沐浴体験ができてよかった。お着替え、ミルク、おむつ替えなど想像していたよりも1日の回数が多かった。食洗機が思っていたよりもコンパクトだった。(妊娠8カ月)漠然とこれから大変なんだろうなと思っていたのが楽しみに変わった。参加している方を見て仲間がたくさんいるんだなとうれしかった。ベビーグッズを選ぶ楽しみができた。(妊娠7カ月)●レッスンで紹介した食洗機について育児と家事の両立において「まかせられる家事は自動化する」という考えのもと、食洗機の活用方法をご紹介しました。パナソニック 食器洗い乾燥機(食洗機)一覧 https://panasonic.jp/dish/●コンビ「プレママ・プレパパレッスン」についてこれから出産を迎えるママ・パパの不安を解消できるよう、育児経験のあるスタッフが、毎週レッスンを開催しています。ブランドビジョンに掲げる「赤ちゃんを育てることが、楽しく幸せだと思える社会をつくる。」を実現すべく、今後も当社ならではのサービスをお届けしてまいります。コンビ「プレママ・プレパパ」レッスンhttps://www.combi.co.jp/campaign/premamalesson







▼就労状況別比較●TOPIC3子育て中の家庭におすすめしたい家電1位は、食器洗い乾燥機(食洗機)「便利な家電」として具体的におすすめしたい家電を尋ねたところ、1位は食器洗い乾燥機(食洗機)でした。実際に食洗機を使用している方(n=544)のうち、73.8%が「家事の負担が軽くなった」、59.9%が「時間に余裕ができた」と回答しており、家事の時短・負担軽減に寄与していることがわかりました。調査対象：0カ月〜5歳以下のお子さまがいる子育て世帯 (※複数の場合は末子基準)有効回答数：1,367名調査時期：2026年5月11日〜2026年5月31日調査方法：WEB調査[6月20日開催 プレママ・プレパパレッスン 概要]本調査の結果をふまえ、妊娠16〜35週の第一子を迎えるプレママ・プレパパを対象としたイベント「赤ちゃんのくらしとお部屋づくりレッスン」を、2026年6月20日(土)にパナソニック目黒ビルにて開催しました。育児と家事を両立するためのヒントを、多角的な視点でお届けしました。具体的には、コンビスタッフが赤ちゃんとの新生活に向けたお部屋づくりのポイントや、安全で快適な環境づくりについて解説しました。また、パナソニックスタッフからは、子育て家庭におすすめの便利家電1位である食洗機の活用方法を紹介しました。さらに、先輩ママ・パパとしてパナソニック社員2名が登壇し、対談方式で1日のスケジュールや役立ちアイテムを紹介しました。会場内には沐浴やおむつ替えなどの育児体験コーナーも設け、参加者が産後の生活を具体的にイメージできる構成としました。●レッスン概要日時：2026年6月20日(土) 10:00-12:00、14:00-16:00参加者数：全40組（午前回19組、午後回21組)会場：パナソニック株式会社 目黒ビル1階ホールプログラム：座学(約60分) 赤ちゃんの1日とお部屋づくりのポイント、先輩ママ・パパ体験談、食洗機について自由体験(約30〜60分) ベビーグッズ・食洗機の体験、お着替え・おむつ替え体験・妊婦体験・沐浴体験・つめ切り体験 など●当日の様子



●TOPIC2準備しておいてよかった・早く取り入れたかったこと1位は「便利な家電」同対象に、「準備しておいてよかったこと/もっと早くやればよかったこと」を聞いたところ、「便利な家電を取り入れること」が1位となりました。次いで「ベビーグッズの準備」、「育児についての情報収集(本・SNS・講座など)」が続き、育児・家事の両立に向けた事前準備の重要性がうかがえる結果となりました。また、子どもの人数・就労状況別でも、いずれも1位は「便利な家電を取り入れること」でした。▼子どもの人数別比較

［調査結果］●TOPIC１はじめての妊娠中、これからの育児や生活について、85.6%が不安や心配を感じていた0カ月から5歳以下のお子さまがいる子育て世帯1,367名のうち85.6%が、はじめての妊娠中に産後の育児や生活について不安や心配を感じていたと回答しました。具体的な不安としては「赤ちゃんのお世話(授乳・沐浴・離乳食など)」が最も多く、次いで「家事と育児の両立」が挙がりました。さらに、57.2%が「妊娠中に想像していた以上に子育ては大変」と回答しており、半数以上が想像を上回る負担を感じていることがわかりました。