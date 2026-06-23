2026年6月24日（水）、東京・新宿三丁目のマルゴグループ（マルゴグランデ、マルゴセカンド、クラウディア2、371BAR（サンナナイチバル））にて、世界的に愛されるシャンパーニュ「マム（MUMM）」をフィーチャーした一夜限りの特別イベント「MUMM NIGHT（マムナイト）」を開催いたします。 本イベントでは、マムを片手に非日常のナイトライフをお楽しみいただけるよう、豪華DJ陣によるプレイに加え、極嬢MUMMガールも登場し、場を華やかに盛り上げます。マムの魅力を存分に体感できる演出や、当日限定のスペシャルキャンペーンもご用意しております。 ※DJのプレイは371BARにてお楽しみ頂けます。

「MUMM NIGHT」について

「MUMM NIGHT」は、シャンパーニュの象徴ともいえるマムの世界観と、都会的なナイトライフを融合させた新感覚のイベントです。新宿三丁目の大人が集う空間と、マムの上質な味わいが交差する、特別なひとときをご提供いたします。

開催日：2026年6月24日（水） 時間：19:00～24:00（予定） 会場①：マルゴグランデ 所在地：東京都新宿区新宿三丁目6ｰ14新世界ビル1階 会場②：クラウディア2 所在地：東京都新宿区新宿三丁目10ｰ10要会館1階 会場③：371BAR（サンナナイチバル） 所在地：東京都新宿区新宿三丁目7ｰ1 1階 会場④：マルゴセカンド 所在地：東京都新宿区三丁目9ｰ4増蔵ビル1階 入場料：無料（シャンパーニュ MUMMは特別価格にて提供） 内容： ・DJパフォーマンス ・MUMMガールによるプロモーション ・シャンパーニュ MUMMの提供（数量限定メニューあり）

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マルゴグランデ https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13181196/ 371BAR https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13181196/ クラウディア2 https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13161411/ マルゴセカンド https://s.tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13045280/

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株式会社ワルツ 広報担当：浦田 電話：03-5269-6909 メールアドレス：urata@05-marugo.com