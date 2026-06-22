【オリックス自動車】「オリックスカーシェア」リニューアル記念公式SNSでプレゼントキャンペーンを実施

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オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、社長：内藤 進）は、オリックスカーシェアのアプリおよびサービスサイトのリニューアルを記念し、2026年6月22日（月）から、公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを実施しますのでお知らせします。







本キャンペーンでは、オリックスカーシェアの公式X（旧Twitter）またはInstagramのアカウント※をフォローし、キャンペーン投稿をXでリポスト、もしくはInstagramで「いいね」していただいた方の中から抽選で合計33名さまに賞品をプレゼントします。さらに、指定のハッシュタグ「#カーシェアあったらこれやる」をつけて、Xで引用リポスト、Instagramで対象投稿へコメントを投稿いただくと、当選確率がアップします。

当社は今後も、お客さまのニーズに寄り添った商品やサービスを通じて車に乗る楽しさを提供し、多くのお客さまに選ばれ続けることを目指してまいります。

※ オリックスカーシェア公式Xアカウント：https://x.com/orix_carshare

　 オリックスカーシェア公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/orix_carshare/

■キャンペーン概要







本件に関するお問合わせ先

オリックス株式会社　グループ広報・渉外部　TEL：03-3435-3167

関連リンク

オリックスカーシェア公式Xアカウント

https://x.com/orix_carshare

オリックスカーシェア公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/orix_carshare/