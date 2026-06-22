「吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第1部・第2部・第3部」 6月26日発売！
株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第1部」、「吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第2部」、「吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第3部」を、2026年6月26日に発売いたします。
2010年1月サントリーホールにて、ヤマハ吹奏楽団創立50周年特別コンサートで演奏され、好評を博した委嘱作品「サウンド・オブ・ミュージック」3部作をお届けいたします。 名曲の宝庫「サウンド・オブ・ミュージック」から特によく知られた名曲を3部仕立てにしています。コンサート・プログラムとしてぜひお楽しみください。 編曲：長生淳 難易度：5
※本商品の仕様について※
本商品は、スコア譜とパート譜をビニール袋に封入し、さらに保護用の外箱（段ボール）に収納しております。 外箱（段ボール）は梱包材ではなく商品の一部です。 *ご購入前に、開封しての楽譜の確認はできません。 ご了承ください。
吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第1部
第１部では「サウンド・オブ・ミュージック」「私のお気に入り」を中心に、壮大な山々の風景を感じられるメドレーになっています。 【構成曲】 ●第1部 サウンド・オブ・ミュージック～私のお気に入り～何かよいこと 演奏時間約7分15秒
【商品詳細】 定価：44,000円(10％税込) 仕様：B4判スコア24ページ＋パート譜／外箱寸法：縦45×横32×束幅2.5 発売日：2026年6月26日 ISBN：978-4-636-12630-3 商品コード：GTW01103031 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01103031https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817312444
吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第2部
第2部では、物語の筋書きを追って「ひとりぼっちの羊飼い」「ドレミの歌」「行列聖歌とマリア」をお届けします。 【構成曲】 ●第2部 ひとりぼっちの羊飼い～ドレミの歌～行列聖歌とマリア 演奏時間約6分30秒
【商品詳細】 定価：44,000円(10％税込) 仕様：B4判スコア24ページ＋パート譜／外箱寸法：縦45×横32×束幅2.5 発売日：2026年6月26日 ISBN：978-4-636-12631-0 商品コード：GTW01103032 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01103032https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817312451
吹奏楽 サウンド・オブ・ミュージック 第3部
第3部では後半のドラマチックな展開に焦点をあて、「エーデルワイス」から「すべての山に登れ」（R.シュトラウスの山の描写）「サウンド・オブ・ミュージック」で大団円に至ります。 【構成曲】 ●第3部 エーデルワイス～すべての山に登れ～サウンド・オブ・ミュージック 演奏時間約7分25秒
【商品詳細】 定価：44,000円(10％税込) 仕様：B4判スコア24ページ＋パート譜／外箱寸法：縦45×横32×束幅2.5 発売日：2026年6月26日 ISBN：978-4-636-12632-7 商品コード：GTW01103033 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01103033https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817312468
お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。
【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP