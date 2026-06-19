慶應義塾大学の冨田 勝 名誉教授が主宰する無料オンラインセミナー「日曜朝 最先端探訪シリーズ」の第65回は、2026年6月21日(日)、におい科学の第一人者 関根 嘉香教授を講師に迎え、「からだの臭いでヘルスケア」の実用化の最前線をテーマに開催します。





人の「におい」から、健康状態がわかる時代が始まる。





私たちの身体は、目には見えない数百種類もの微量成分を皮膚や呼気から放出しています。その「におい」には、体調や代謝、さらには疾患の兆候まで映し出されているかもしれません。

今回の「日曜朝 最先端探訪シリーズ」では、この分野の第一人者、関根 嘉香教授をお迎えし、最先端の「におい科学」の世界をご紹介いただきます。

皮膚ガスや呼気を分析することで、がんをはじめとする疾患の早期発見や健康モニタリングを目指す研究は、AIや高感度センサー技術と融合し、新しいヘルスケアの実現に向けて急速に進展しています。すでに産学連携による社会実装も始まり、採血に頼らない健康診断への期待が高まっています。





「におい」は感覚ではなく、未来の健康情報になる。





医療、AI、センサー技術が融合する最先端研究を、文系・理系を問わず、高校生から社会人まで、どなたにもわかりやすくご紹介します。

未来のヘルスケアを切り拓く最前線を、ぜひご一緒に探訪しましょう。









■開催概要

日時 ： 2026年6月21日(日)午前8時50分開場 9時00分開始、10時15分終了

開催方法： Zoomウェビナー

対象者 ： 高校生から社会人まで、文系理系不問

参加費用： 無料

登録URL ： https://biolab65.peatix.com









【日曜朝最先端探訪シリーズ】

2021年から開催している人気の無料オンラインセミナーシリーズ。

4,000人のフォロワー、視聴者延20,000人の、日本最大級の教養系オンラインセミナーです。