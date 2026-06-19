公式駐車場販売プラットフォーム「Ticket Pass」を運営する軒先株式会社（本社：東京都港区）は、日本三大花火大会の一つ「長岡まつり大花火大会」の開催に伴い、公式駐車場の事前予約（抽選申込制）を2026年6月19日（金）11:00より開始いたします。





駐車場予約は、観覧チケット購入者の方々へスムーズに駐車場を確保いただくため、公式駐車場販売プラットフォーム「Ticket Pass」を通じた抽選申込制で実施いたします。





【抽選申込販売のポイント】

・抽選申込：先着順によるアクセス集中や早い者勝ちによる不公平感を解消します。

・申込条件：観覧チケット購入者限定で駐車スペースを提供します。

・転売対策：電話番号認証や車両情報確認を導入し不正利用を徹底的に排除します。





【 抽選申込の概要】

・受付期間：2026年6月19日（金）11:00 ～ 6月24日（水）23:59まで

・申込方法：Ticket Pass特設ページ（https://ticket-pass.com/events/view/nagaokamatsuri）にて受付

・対象日程：2026年8月2日（日）・3日（月）の両日

・販売台数：2日間で約12,000台を予定

・当選発表：2026年7月1日（水）14:00ごろ

・申込条件：観覧チケット購入者に付与される「申込コード」が必要です。

※申込開始直後はアクセスが集中する可能性があります。申込の順番は抽選結果に影響いたしません。受付期間内に余裕をもってお申込みください。









■ 公式駐車場プラットフォーム「Ticket Pass」について

「Ticket Pass」は、イベント主催者と来場者の双方にとってスマートで安全な駐車場予約体験を実現します。

・高い利便性：スマホで予約から管理までが完結し、当日の入場もスムーズです。

・適正なリセール機能：やむを得ず来場できなくなった場合でも、公式リセール機能によりキャンセル車室を安全に再流通させることが可能です。

■長岡花火の駐車場について

・観覧チケット購入者専用の民間協力駐車場もTicket Passで申込がスタートします。

https://ticket-pass.com/events/view/nagaokamatsuri-minkan





・軒先パーキングでは、民間シェア駐車場の提供をしています。

https://parking.nokisaki.com/nagaokamatsuri





【軒先株式会社について】

本 社：東京都港区赤坂8-4-14

代表者：代表取締役 西浦明子

創 業：2008年4月

「軒先」は、駐車場予約プラットフォームをはじめ、アナログとデジタルを融合したイベント運営の効率化と来場者の体験価値向上を支援しています。

「軒先パーキング」「Ticket Pass」を通じ、誰もが安心して楽しめるイベント環境づくりを目指しています。





■Ticket Pass導入についてのお問合せ

TEL：03-6869-3111

Mail：info@nokisaki.com