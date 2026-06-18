ロッテカード(Lotte Card Co., Ltd.)の外国人向けカード＆アプリサービス「CHECK iN SEOUL(チェックインソウル)」は、日本人観光客に人気の高い「Olive Young(オリーブヤング)」「ロッテマート」を中心に、韓国旅行中のショッピングがお得になる特典を多数展開しています。

期間限定の特典には2026年6月30日までのものも含まれており、夏の韓国旅行を計画中の方は要チェックです。

韓国旅行ブームが再び加速する中、同サービスは日本人観光客の間で“韓国旅行必須アイテム”として利用が広がっています。





チェックインソウルの発行・使用





【韓国旅行の2大定番「オリヤン」「ロッテマート」がもっとお得に】

日本人観光客の韓国旅行で外せないスポットといえば、韓国コスメの聖地「Olive Young」と、お土産まとめ買いの定番「ロッテマート」。

CHECK iN SEOULで決済するだけで、以下の特典が受けられます。





■ Olive Young：最大20％リワード積立

(1) 空港・ソウル駅の対象3店舗で20％リワード積立【期間限定】

・5万ウォン以上のお支払いで、20％リワード積立(最大1万ウォン)

・対象店舗：仁川空港T1店・仁川空港T2店・ソウル駅店

・期間 ：2026年4月3日～6月30日

帰国直前、空港やソウル駅で「最後のコスメ買い足し」をする方におすすめしている特典です。

(2) 全国のOlive Youngで割引＋リワードのW特典【期間限定】

・10万ウォン以上のお支払いで、5％リワード積立(最大5,000ウォン)＋5％現地割引(最大10,000ウォン)

・期間：2026年4月3日～12月31日

スキンケアのまとめ買いや家族・友人へのお土産購入など、購入額が大きくなりがちなオリヤンでは、割引とリワードのW特典をご用意しております。





■ ロッテマート：15％割引でお土産まとめ買い

(1) 全店で15％現地割引【期間限定】

・5万ウォン以上のお支払いで、15％割引(最大2万ウォン)

・期間：2026年4月6日～9月30日

(2) ロッテマート ソウル駅店限定：カード無料発行＋ラッキーくじ【期間限定】

・カード新規発行者対象で発行手数料無料(先着3,000名)＋ラッキーくじ参加可能

景品：韓国のり／マーケットオーブラウニー／ビチョビ／ラーメン

・さらに5万ウォン以上のお支払いで15％現地割引

・期間：2026年4月6日～9月30日

韓国海苔やラーメン、お菓子などお土産を大量に購入するケースが多いロッテマートでは、15％割引の特典をご用意しております。

なお期間限定特典終了後も、常時10％割引(5万ウォン以上のお支払いで最大2万ウォンまで)が適用されます。

※店舗によって特典の適用有無が異なる場合がありますので、ご利用前に必ずアプリをダウンロードして最新情報をご確認ください。

※特典内容は予告なく変更になる場合があります。最新情報はアプリ内をご確認ください。









【日本人の韓国旅行は「短期・高頻度型」へ】

2025年、日本から韓国を訪れる旅行者数は過去最高水準に回復。

特に20～30代女性を中心に、「推し活」「美容」「カフェ巡り」「韓国グルメ」を目的とした“短期・高頻度型”の韓国旅行が増加しています。

韓国観光公社によると、2025年の日本人訪韓客数は約365万人と過去最多を更新。

2026年はさらに前年比23％増の450万人を目標に掲げており、韓国旅行需要は引き続き拡大が見込まれます。中でも20～30代女性のリピーター需要の伸びが大きいと分析されています。

円安が続く中、「近場でコスパ良く海外旅行を楽しみたい」というニーズは年々強まっており、滞在中の出費の中心であるコスメ・ショッピング・お土産購入をいかにお得にするかが、韓国旅行の満足度を左右するポイントになっています。









【「CHECK iN SEOUL」とは】

「CHECK iN SEOUL」は、両替・決済・交通・割引特典をアプリとカード1枚にまとめた、訪韓外国人向けのオールインワンサービスです。

＜パスポートだけで簡単にカード発行＞

複雑な韓国語登録や現地口座は不要。日本出発前から準備可能

＜空港・市内で簡単チャージ＆両替＞

空港の無人キオスクや市内チャージ機で、ウォン現金や外貨から簡単チャージ。プリペイド式で使いすぎ防止にも

＜地下鉄・バス利用も1枚で＞

交通カード機能を搭載し、明洞・弘大・聖水・江南・漢南洞などの移動もスムーズ

＜eSIM・USIMもセットで利用可能＞

LG U+との提携により割引価格で提供

＜自動旅行記録「Trip Diary」＞

カード利用履歴をもとに訪問場所を自動記録。SNS投稿の整理にも便利









【“韓国旅行のインフラ”を目指して】

ロッテカードは「交通・決済・ショッピング・旅行情報を統合したサービスとして、日本人旅行者により快適な韓国旅行体験を提供していきたい」と述べています。

韓国旅行が“特別な海外旅行”から“気軽に何度も行く近距離旅行”へと変化する中、「CHECK iN SEOUL」は今後も新しい訪韓旅行スタイルを支えるサービスとして、機能・特典の拡充を進めてまいります。