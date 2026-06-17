ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、水野裕紀コーチが2025-26シーズンをもちまして契約満了となり、退任することとなりましたのでお知らせいたします。 2シーズンにわたりチームに多大なる貢献をもたらしていただいたことに心から感謝申し上げるとともに、水野コーチの今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

水野裕紀コーチ コメント

2シーズンという短い間でしたが、素晴らしい選手とスタッフに恵まれて貴重な経験をさせていただきました。 兄が立ち上げに関わったチームがジークスター東京として生まれ変わり、日本を代表する存在へと成長していく中で、その一員として戦えたことには運命的なものを感じています。 練習へ向かう通い慣れた道も『もう通うことはないのか』と思うと寂しさが込み上げる一方で、オフが明ければ、またいつものように練習場で選手たちとトレーニングに励む毎日が始まるのではないか、という不思議な感覚もあります。それほどまでに、日本一という目標に向かって没頭した2年間でした。 プロチームとして華々しい舞台に立つ裏には、たくさんの努力、苦労、苦悩がありました。このチームだからこそできること、このチームだからこその難しさなど、多くのことを学ばせていただきました。ここで得た経験を財産に、また次の場所で活かしていきたいと思います。 ジークスター東京のファンのみなさま、いつも熱いご声援をありがとうございました。 チームがいい時も悪い時も、選手ではない私にまで声をかけていただき、大変励みになりました。 みなさまに日本一という最高の結果をお届けすることはできませんでしたが、ベンチから見上げる、「GO ZEEKSTAR」と大声援を送ってくださっている光景は、私にとって間違いなく最高の景色でした。 ジークスター東京は必ず日本一になります。 一番輝く星になるその瞬間が訪れることを信じ、私もこれからの成長を楽しみにしています。今後ともジークスター東京への変わらぬ熱いご声援をよろしくお願いいたします。 2年間本当にありがとうございました。

プロフィール

水野 裕紀（みずの ゆうき） 生年月日：1984年5月27日 出身地：山梨県 経歴： 塩山ハンドボールスポーツ少年団、塩山中、駿台甲府高、早稲田大学を経て2008年から日本ハンドボールリーグの琉球コラソンでプレー。16年から選手兼監督、18年に現役を引退。18年から日本ハンドボールリーグのオムロンピンディーズの監督を務め、24年6月に退任。24年8月よりジークスター東京コーチ。