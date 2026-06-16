アートホテル旭川 「孤独のグルメ」の世界を、音楽と北海道の食で味わう特別な一夜 9月18日（金）開催





アートホテル旭川（所在地：北海道旭川市、総支配人：草嶋一介、以下当ホテル）では、ドラマ「孤独のグルメ」の劇伴音楽を手がける音楽制作ユニットThe Screen Tonesを迎え、2026年9月18日（金）に、「ザ・スクリーントーンズ ディナー＆ライブ ～初秋の北海道・旭川出張編～」を開催いたします。

「孤独のグルメ2016お正月スペシャル～真冬の北海道・旭川出張編～」放送から10年の節目となる今年、The Screen Tonesによる旭川ライブは8年ぶりの開催。北海道産食材を使用した特別ディナーとともに、“食と音楽で旅を楽しむ一夜”をお届けいたします。

ライブでは、「孤独のグルメ」の世界を彩ってきた印象的な楽曲の数々を生演奏で披露。作品の空気感を感じながら、特別な時間をお楽しみいただけます。ディナーでは、ドラマ内に登場した印象的な料理をモチーフに、当ホテルならではのアレンジを加えた創作コースをご提供。北海道産食材や季節感を取り入れながら、作品へのオマージュを込めたメニューに仕上げます。

「孤独のグルメ2016お正月スペシャル～真冬の北海道・旭川出張編～」に登場した料理から着想を得たメニューをはじめ、Season11 第4話で話題となった“バーニャカウダ”を北海道の秋野菜で表現した創作前菜など、ドラマの“食の記憶”を感じられるラインアップをご用意。和食・洋食・中華それぞれのシェフが趣向を凝らし、ここでしか味わえない特別ディナーコースとしてお届けいたします。

また、本イベントの当日メニュー表のデザインは、旭川を拠点に活動する「よつば舎」のあべみちこさんが担当。料理の背景やイベントの世界観を楽しめるよう工夫を凝らしており、作品ファンの方にもお楽しみいただける仕上がりとなっています。

音楽と料理を通じて、「孤独のグルメ」の世界観を旭川で体感いただける特別企画として展開いたします。

『The Screen Tones』プロフィール

2012年放送開始のテレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」の音楽制作のため、原作者である久住昌之を中心に集まった音楽制作家集団。それぞれが異なる音楽的バックボーンをもとに、作編曲、演奏、ミキシングまでこなし、2026年放送の「孤独のグルメSeason11」まで全シーズンに渡り音楽を手がけている。大晦日にはスペシャル番組も恒例になり、2024年には特別編「それぞれの孤独のグルメ」放送、2025年には劇映画「孤独のグルメ」も上映。

また、ドラマ「昼のセント酒」「野武士のグルメ」「のの湯」「つばめ刑事」「こどものグルメ」の音楽も担当。ドラマの楽曲を中心にしたライブ、コンサートも積極的に行い、通常5人編成のほか、小編成の”The Screen Tones mini”、”The Screen Tones nano”、サポート・メンバーを加えた大編成などで、日本各地、台湾、上海など幅広く活動している。

『あべみちこ（よつば舎／イラストレーター）』プロフィール

北海道釧路市出身、旭川市在住。食や暮らしをテーマに、どこか懐かしく温かみのあるイラストを制作し、旭山動物園グッズや旭川ガス広報誌「ほっと」、高砂酒造の商品イラスト、飲食店メニューや菓子パッケージなど、北海道を中心に幅広く活動している。中学・高校時代から久住昌之氏のファンであり、2004年には旭川で久住氏のライブと切り絵展を企画。その後もThe Screen Tonesのライブ企画に携わるなど、長年にわたり交流を続けている。

本イベントでは当日メニュー表のデザインを担当。「孤独のグルメ2016お正月スペシャル～真冬の北海道・旭川出張編～」をイメージした温かみのあるビジュアルで、ライブへの期待感や料理との出会いを彩り、イベント全体の世界観づくりに参加している。

『ザ・スクリーントーンズ ディナー＆ライブ ～初秋の北海道・旭川出張編～』概要

■開催日：2026年9月18日（金）

■時間：18:00開場／18:30開演

■会場：アートホテル旭川 3階「ボールルーム」

■席数：250席

■料金：1名様 12,000円（税込）

■内容：特別ディナーコース＋ライブステージ

■チケット発売日：2026年6月25日（木）

■ご予約・お問い合わせ：営業部 TEL.0166-25-8844（10:00～19:00）

【一部メニュー（予定）】

■「孤独のグルメ2016お正月スペシャル～真冬の北海道・旭川出張編～」より着想

「にしん飯 アートホテル旭川仕立て ～キノコ汁添え～」

■「孤独のグルメ Season11 第4話」より着想

「秋の根菜北海道 バーニャフレイダ シェフ流 ～サラダチキンとトルティーヤ添え～」

■「孤独のグルメ Season4 第9話」より着想

「海老と愛別キノコの炒め物 旭川風アレンジ ～ロンジン茶の香り～」

■「孤独のグルメ2016お正月スペシャル～真冬の北海道・旭川出張編～」より着想

「白身魚のパン粉焼き 花咲ガニのクリームソース」

※メニュー内容は変更となる場合がございます。

企画協力：阿部安弘（株式会社 近藤染工場 代表取締役）

「孤独のグルメ 旭川出張編」の舞台の一つとなった近藤染工場の代表。久住昌之氏およびThe Screen Tonesと長年交流を続けており、本イベントの企画協力として参画。

「アートホテル旭川」概要

【名称】アートホテル旭川

【所在地】〒070-0037 北海道旭川市7条通6丁目

交通：JR旭川駅（北口）から車で5分、徒歩約15分

【開業日】2016年10月1日（土）リブランド開業

【階数】地上15階建

【客室】265室／全11タイプ

【レストラン】レストラン2店舗、カフェレストラン1店舗

■1階 北海道ブラッスリー リラ

■1階 Japanese & Modern Chinese 嵐山

■15階 北海道スカイテラスMINORI

【館内設備】会議室／宴会場／衣装室／コインランドリー／スパ／フィットネスジム／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ先】TEL: 0166-25-8811（代表）

公式ウェブサイト：https://www.art-asahikawa.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp