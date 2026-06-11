スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大野 範子)は、家族で使えるトータルケアブランド「無添加生活」シリーズより、新商品「無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水」を、2026年6月11日にAmazonにて先行発売いたしました。

本商品は、スキンケアとマックスの泡技術を掛け合わせた、新しい発想の泡タイプ化粧水で、高保湿化粧水にありがちな「とろみ」ではなく、泡で保湿する処方設計により、べたつきにくく、液だれしにくく、肌に均一に広げやすい使用感を実現しました。

「ふわっと肌にのせて、じゅわっとなじみ、もちっとしたうるおい肌へ。」をコンセプトとして、忙しい朝やお風呂上がりなど、時間をかけずにしっかり保湿したい方の毎日のスキンケアをサポートします。(無添加：香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベン)





無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水(1)





■商品開発の背景

毎日のスキンケアにおいて、保湿は大切な基本ケアのひとつです。一方で、高保湿タイプの化粧水は、とろみのある使用感のものも多く、肌になじませるのに時間がかかる、べたつきが気になる、急いでいると塗りムラができやすいといった不満もあります。特に忙しい朝のスキンケアでは、化粧水をしっかりなじませる時間が取れず、ファンデーションの浮きが気になったり、目元や口元など乾燥しやすい部分まで十分にケアできなかったりすることがあります。

そこでマックスは、長年培ってきた泡技術をスキンケアに応用して、「高保湿でありながら、べたつきにくく、使いやすい化粧水」を目指し、とろみではなく泡で保湿する「無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水」を開発しました。









■商品概要

商品名 ：無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水

内容量 ：140mL

発売日 ：2026年6月11日

販売場所：Amazonにて先行発売

価格 ：オープン価格









■商品の特徴

1. とろみではなく、泡で保湿する新しい化粧水

「無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水」は、泡で出てくるタイプの化粧水で、とろみで保湿感を出すのではなく、ふんわりとした泡が肌にやさしく広がり、うるおいを届けます。

泡で塗り広げることで、手早く均一に保湿ケアができるため、忙しい朝やお風呂上がりにも使いやすいアイテムです。





無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水(4)





2. マックスの泡技術で、使用性と使用感を両立

泡が肌の上でクッションのように広がることで、摩擦を抑えたやさしい使い心地を実現し、さらに液だれしにくいため、化粧水を手に出してから肌にのせるまでの間も使いやすく、必要な量をしっかり塗布できます。

泡タイプのため、出しすぎや少なすぎの心配も少なく、使用量を調整しやすいことも特徴です。





3. じゅわっと広がり、ムラなく保湿

肌にのせた泡がじゅわっと広がり、液残りしにくく、角質層までうるおいを届けます。

急いでいる時にケアし忘れがちな目元や口元など、乾燥しやすい細かい部分にも塗り広げやすく、ムラのない保湿ケアをサポートします。





4. ミルクin処方で、もちっとしたうるおい肌へ

ミルクのようなしっとり感を閉じ込めたミルクin処方を採用。

泡の軽やかな使用感でありながら、うるおいが続く、もちっとした肌に仕上げます。





無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水(5)





5. スキンハグ成分配合

保湿成分として肌本来に存在する3種のセラミド※1や天然保湿因子※2を配合。

乾燥しやすい肌をうるおいで包み込み、毎日の保湿ケアをやさしくサポートします。

※1 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP ※2 PCA-Na、ベタイン





6. 家族で使いやすい無添加設計

毎日肌に使うものだからこそ、シンプルでやさしい使い心地にこだわりました。

香料、着色料、鉱物油、エタノール、パラベンフリーの無添加設計です。





無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水(6)





◆こんな方におすすめ◆

◎「無添加生活 無添加ミルクin泡化粧水」は、しっかり保湿したいけれど、スキンケアに時間をかけにくい方におすすめです。

◎忙しい朝に化粧水をなじませる時間がない方、しっとりした化粧水を使いたいけれどべたつきが苦手な方、急いでいると塗りムラができやすく目元や口元の乾燥が気になる方に、手軽で心地よい保湿ケアを提案します。

◎働くママをはじめ、家事や仕事、育児などで忙しい毎日を過ごす方のスキンケアをサポートします。









■無添加生活シリーズについて

「無添加生活」は、家族で使えるトータルケアブランドとして、毎日の暮らしに寄り添う商品を展開しています。

シンプルでやさしい使い心地にこだわり、スキンケア、ヘアケア、ボディケアなど、家族みんなが使いやすいアイテムを提案しています。









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。





本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/