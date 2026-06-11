株式会社ONE LOOPは、ゲーム配信を軸に活動するVTuberプロダクション「ゲームHIGH人になりまして。」の一期生オーディションを、2026年6月12日より開始いたします。





「ゲームHIGH人になりまして。」は、ゲーム実況、参加型配信、攻略、考察、縛りプレイ、大会挑戦など、ゲームを中心とした配信活動に特化したVTuberプロダクションです。





本オーディションでは、FPS、RPG、ホラー、レトロゲームなど、ジャンルを問わず「ゲームが好き」という熱量を持ち、視聴者と一緒に遊ぶ場所をつくりたい方を募集します。





うまいプレイだけが武器ではありません。

初見リアクション、好きな作品を語る力、負けても笑って次の一戦に向かう姿勢、視聴者と一緒に場を盛り上げるコミュニケーション力。





「ゲームHIGH人になりまして。」では、ゲームへの愛から生まれる配信の個性を重視します。





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★「ゲームが好きなら、キミはもう候補生。」

今回のオーディションテーマは、「ゲームで繋がる、新しいVTuber」です。





募集するのは、次のようなゲーム好きの方々です。

・実況で場を盛り上げるのが好きな方

・参加型配信で視聴者と一緒に遊びたい方

・攻略、検証、考察、縛りプレイなど、ゲームを深く掘るのが好きな方

・FPS、RPG、ホラー、レトロゲームなど、自分の好きなジャンルを発信したい方

・ゲームを通じて、ファンと長く続くコミュニティをつくりたい方





本オーディションでは、ゲームの腕前だけでなく、継続力、企画力、好きな作品への熱量、視聴者と誠実に向き合う姿勢を重視します。









★募集する3つのタイプ例

1. 熱狂実況タイプ

勝っても負けても空気を動かせる、リアクションとトークで魅せる配信者タイプです。

初見プレイ、ホラーリアクション、対戦ゲーム、雑談を交えた実況などで、視聴者と一緒に盛り上がれる方を歓迎します。





2. やり込み攻略タイプ

ランキング、縛り、検証、考察など、ゲームを深く掘れる配信者タイプです。

好きなゲームを語る力、攻略情報をわかりやすく届ける力、継続的にコンテンツ化する力を重視します。





3. 参加型コミュニティタイプ

視聴者と一緒に遊び、チーム戦やイベントで場をつくれる配信者タイプです。

参加型配信、協力プレイ、カスタムマッチ、視聴者企画など、ファンとの関係性を大切にできる方を求めています。





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★一期生キャラクターの魂を募集

「ゲームHIGH人になりまして。」では、所属一期生として活動するキャラクターたちの魂を募集します。

キャラクターは以下の6名です。





・クロロ・ルシファー





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・リリー・ミカエラ





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・スザク・サザーランド





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・ミミィ・トドロキ





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・ララ・デズモンド





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・ルナ・ルーナ・ルル





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面接では、ゲームへの熱量、好きな作品、活動への意欲、配信で挑戦したい企画などを確認します。





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★合格後のサポート

合格者には、デビュー準備から配信開始後の活動改善まで、チームで伴走します。





1. キャラクター・配信設計

得意ジャンルや配信人格に合わせて、サムネイル、配信画面、初回企画、告知導線などを設計します。





2. 初回配信・固定企画の準備

初回配信の構成、参加型配信のルール、継続しやすい固定企画など、活動開始に必要な要素を準備します。





3. 活動改善・コラボ展開

配信の振り返り、SNS運用、コラボ企画、大会・イベント参加など、継続的な成長に向けた支援を行います。





VTuber活動が未経験の方でも、ゲームへの熱量と継続的に活動する意思があれば応募可能です。





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★選考フロー

選考は以下の流れで実施します。





1. フォームから応募

プロフィール、好きなゲーム、活動可能時間、自己PRなどを入力して応募します。





2. 書類選考・オンライン面談

ゲームへの熱量、話し方、企画案、活動イメージなどを確認します。





3. 合格・デビュー準備

合格後、キャラクター制作、配信画面、初回企画などの準備を開始します。









★応募条件

・満18歳以上の方

・継続的な配信活動が可能な方

・ゲーム実況、参加型配信、攻略、考察などに挑戦したい方

・オンライン面談、収録、配信準備に参加できる方

・チームのルールを守り、視聴者と誠実に向き合える方









★オーディション概要

名称 ： ゲームHIGH人になりまして。 一期生オーディション

募集開始日 ： 2026年6月12日

募集対象 ： ゲーム配信を軸に活動したいVTuber候補生

募集ジャンル： FPS、RPG、ホラー、レトロゲーム、参加型配信、

攻略、考察、縛りプレイ、大会挑戦など

応募資格 ： 満18歳以上、継続的な活動が可能な方

応募方法 ： 公式オーディションページ内の応募フォームより応募

公式サイト ： https://vtuberproduction.wixsite.com/gamehigh-vtuber





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★「好きなゲーム」を、誰かが待っている配信へ

ゲームを遊ぶ時間は、ただの趣味で終わらせなくてもいい。

実況、参加型、攻略、考察。

あなたが夢中になってきたゲームの時間は、誰かが待っている配信に変わる可能性があります。





「ゲームHIGH人になりまして。」では、ゲームが好きな方、ゲーム配信に挑戦したい方、VTuberとして新しい一歩を踏み出したい方からの応募をお待ちしています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ONE LOOP

設立 ： 2023年11月

所在地 ： 東京都杉並区高円寺南1丁目28番7号

従業員数 ： 30名(2026年5月現在)

事業内容 ： VTuberプロダクション運営、オンラインスクール事業、

AIクリエイティブ制作事業 他

公式サイト ： https://vtuberproduction.wixsite.com/gamehigh-vtuber

プレスキット： https://drive.google.com/drive/folders/1C2ZbbBenOU1jEJMPBg5R8n0lBUQaww_a?usp=sharing