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【スカルペッタ東京】カジュアルランチの、その先へ。上質なひとときを提案するNY発モダンイタリアン、6月2日（火）よりランチ営業スタート
アメリカ・ニューヨークに本店を持つモダンイタリアンのアジア1号店「スカルペッタ東京」（所在地：東京都港区虎ノ門、支配人：石橋 大輔）は、2026年6月2日（火）より、ランチタイムの営業を開始いたします。
このたびスタートするランチでは、「カジュアルランチの、その先へ。」をテーマに、これまでのディナーとは異なるアプローチとして、気取らずに楽しめる上質なひとときをご提案。
ブランチセットとコースの2つのスタイルをご用意し、シーンに合わせてお選びいただけます。
▲「New York Brunch」イメージ
■ カジュアルのその先にある、ちょうどいい上質さ
ブランチセットは、平日に少し時間をとってゆったりとランチを楽しみたい方や、ご友人とのひとときに。軽やかでありながら満足感のある構成で、心地よい時間をお過ごしいただけます。
ランチコースは、ビジネスランチや会食など、ここぞという場面にも適した内容に。落ち着いた空間の中で、ゆったりとお食事を楽しめる構成でご用意しました。
カジュアルでありながら落ち着いた雰囲気。気取らずに過ごせて、それでいてしっかりとした満足感がある。そんな新しいランチのかたちです。
■ シーンに合わせて選べる、2つのランチスタイル
◇ New York Brunch 3,304円（税込・サービス料別）
前菜とメインをそれぞれ選べる、ブランチスタイルのランチセット。
オムレツやエッグベネディクト、アボカドトースト、リコッタパンケーキなど、ニューヨークらしいブランチメニューを中心に、生ハムと季節のフルーツのサラダやミネストローネなどの前菜をご用意しました。
ブレッドバスケットに加え、コーヒーまたはティーをお食事中とお食事後にお楽しみいただけます。
◇ Madison Avenue 5,000円（税込・サービス料別）
前菜・パスタ・メイン・デザートを楽しむコース仕立てのランチ。前菜とメインは、それぞれお好みの1品をお選びいただけます。シグネチャーである「トマトとバジルのスパゲッティ」をはじめ、メインにはアトランティックサーモンのソテーや鶏もも肉のロースト、アンガス牛のグリルなど、満足感のあるラインナップをご用意。デザートには本場NY仕込みのチーズケーキを。最後までNY本店の味わいを楽しめるコースに仕上げました。ビジネスランチや会食など、幅広いシーンに対応します。
■ 都会の中で、少し整えるランチタイム
大きな窓から差し込む自然光、開放感のあるダイニングやテラス席。
昼のスカルペッタは、夜とは異なる穏やかな表情を見せます。
打ち合わせや会食、友人とのランチ、ひとりで過ごす時間まで。
シーンに合わせて選べる空間とともに、心地よいランチタイムをご提供します。
■メニュー概要
販売開始日：2026年6月2日（火）
提供時間：：11:30〜15:00（14:00LO）
New York Brunch 3,304円（税込・サービス料別）
ブレッドバスケット
クロワッサン・ストロベリークロワッサン・フォッカッチャ・バナナブレッド・ホールウィートブレッド
前菜（いずれか1品）
・マーケットサラダ
・カプレーゼ
・アサイーボウル
・ひよこ豆とサヴォイキャベツのミネストローネ
・生ハムと季節のフルーツのサラダ
メイン（いずれか1品）
・モッツァレラチーズとマッシュルームのオムレツ 熟成ベーコンのグリル
・ほうれん草と熟成ベーコンのエッグベネディクト
・アボカドトースト
・アーモンドフレンチトースト
・リコッタパンケーキ
・アトランティックサーモンのソテー（＋1,500円）
・鶏もも肉のロースト（＋1,000円）
・アンガス牛のグリル チミチュリソース（＋1,500円）
コーヒー or ティー お食事中とお食事後にそれぞれお楽しみいただけます。
Madison Avenue 5,000円（税込・サービス料別）
前菜（いずれか1品）
・カンパチのカルパッチョ
・生ハムと季節のフルーツのサラダ
パスタ
・トマトバジルのスパゲッティ
メイン（いずれか1品）
・アトランティックサーモンのソテー
・鶏もも肉のロースト
・アンガス牛のグリル 赤ワインソース
デザート
・ニューヨークチーズケーキ 季節のソルベ
ブレッド、コーヒー or ティー付き
※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます
Scarpettaとは
Scarpettaロゴの由来
店舗概要
レストラン名：スカルペッタ東京
住所 ：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
電話番号 ：03-6450-1360
営業時間 ：＜ディナー＞火-金 17:30-23:00（L.O. 22:00）土 14:00-23:00（L.O. 21:30）
＜ランチ＞ ※2026年6月2日開始 火-土 11:30-15:00（L.O. 14:00）
定休日 ：日曜・月曜
座席数 ：157席（メインダイニング64席/バー34席/テラス37席/個室3室 6名・10名・12名）
オンライン予約 ：https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve
ホームページ ：https://scarpettatokyo.com/
インスタグラム ：https://www.instagram.com/scarpettatokyo/
本件に関するお問合わせ先
<報道関係者様からのお問い合わせ先>
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事 まゆみ
TEL：03-6409-2805 E-MAIL：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
スカルペッタ東京
https://scarpettatokyo.com/
このたびスタートするランチでは、「カジュアルランチの、その先へ。」をテーマに、これまでのディナーとは異なるアプローチとして、気取らずに楽しめる上質なひとときをご提案。
▲「New York Brunch」イメージ
■ カジュアルのその先にある、ちょうどいい上質さ
ブランチセットは、平日に少し時間をとってゆったりとランチを楽しみたい方や、ご友人とのひとときに。軽やかでありながら満足感のある構成で、心地よい時間をお過ごしいただけます。
ランチコースは、ビジネスランチや会食など、ここぞという場面にも適した内容に。落ち着いた空間の中で、ゆったりとお食事を楽しめる構成でご用意しました。
カジュアルでありながら落ち着いた雰囲気。気取らずに過ごせて、それでいてしっかりとした満足感がある。そんな新しいランチのかたちです。
■ シーンに合わせて選べる、2つのランチスタイル
◇ New York Brunch 3,304円（税込・サービス料別）
前菜とメインをそれぞれ選べる、ブランチスタイルのランチセット。
オムレツやエッグベネディクト、アボカドトースト、リコッタパンケーキなど、ニューヨークらしいブランチメニューを中心に、生ハムと季節のフルーツのサラダやミネストローネなどの前菜をご用意しました。
ブレッドバスケットに加え、コーヒーまたはティーをお食事中とお食事後にお楽しみいただけます。
◇ Madison Avenue 5,000円（税込・サービス料別）
前菜・パスタ・メイン・デザートを楽しむコース仕立てのランチ。前菜とメインは、それぞれお好みの1品をお選びいただけます。シグネチャーである「トマトとバジルのスパゲッティ」をはじめ、メインにはアトランティックサーモンのソテーや鶏もも肉のロースト、アンガス牛のグリルなど、満足感のあるラインナップをご用意。デザートには本場NY仕込みのチーズケーキを。最後までNY本店の味わいを楽しめるコースに仕上げました。ビジネスランチや会食など、幅広いシーンに対応します。
■ 都会の中で、少し整えるランチタイム
大きな窓から差し込む自然光、開放感のあるダイニングやテラス席。
昼のスカルペッタは、夜とは異なる穏やかな表情を見せます。
打ち合わせや会食、友人とのランチ、ひとりで過ごす時間まで。
シーンに合わせて選べる空間とともに、心地よいランチタイムをご提供します。
■メニュー概要
販売開始日：2026年6月2日（火）
提供時間：：11:30〜15:00（14:00LO）
New York Brunch 3,304円（税込・サービス料別）
ブレッドバスケット
クロワッサン・ストロベリークロワッサン・フォッカッチャ・バナナブレッド・ホールウィートブレッド
前菜（いずれか1品）
・マーケットサラダ
・カプレーゼ
・アサイーボウル
・ひよこ豆とサヴォイキャベツのミネストローネ
・生ハムと季節のフルーツのサラダ
メイン（いずれか1品）
・モッツァレラチーズとマッシュルームのオムレツ 熟成ベーコンのグリル
・ほうれん草と熟成ベーコンのエッグベネディクト
・アボカドトースト
・アーモンドフレンチトースト
・リコッタパンケーキ
・アトランティックサーモンのソテー（＋1,500円）
・鶏もも肉のロースト（＋1,000円）
・アンガス牛のグリル チミチュリソース（＋1,500円）
コーヒー or ティー お食事中とお食事後にそれぞれお楽しみいただけます。
Madison Avenue 5,000円（税込・サービス料別）
前菜（いずれか1品）
・カンパチのカルパッチョ
・生ハムと季節のフルーツのサラダ
パスタ
・トマトバジルのスパゲッティ
メイン（いずれか1品）
・アトランティックサーモンのソテー
・鶏もも肉のロースト
・アンガス牛のグリル 赤ワインソース
デザート
・ニューヨークチーズケーキ 季節のソルベ
ブレッド、コーヒー or ティー付き
※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます
Scarpettaとは
2008年、ニューヨークのファッションとカルチャーが交差するミートパッキング地区に開業。現在はセントジェームズに移転し、“a dinner party of effortless elegance”（気取らない、でもエレガントなサービス）でセレブリティや本物を知る大人達も足繁く通うニューヨークの人気イタリアンレストランとして、愛され続けています。現在はアメリカ国内を含む4カ国5店舗※を展開しており、ニューヨーク・タイムズ紙から3つ星の評価を獲得。世界から注目されているレストランです。※2026年5月xx日時点
Scarpettaロゴの由来
スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。
店舗概要
レストラン名：スカルペッタ東京
住所 ：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
電話番号 ：03-6450-1360
営業時間 ：＜ディナー＞火-金 17:30-23:00（L.O. 22:00）土 14:00-23:00（L.O. 21:30）
＜ランチ＞ ※2026年6月2日開始 火-土 11:30-15:00（L.O. 14:00）
定休日 ：日曜・月曜
座席数 ：157席（メインダイニング64席/バー34席/テラス37席/個室3室 6名・10名・12名）
オンライン予約 ：https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve
ホームページ ：https://scarpettatokyo.com/
インスタグラム ：https://www.instagram.com/scarpettatokyo/
本件に関するお問合わせ先
<報道関係者様からのお問い合わせ先>
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事 まゆみ
TEL：03-6409-2805 E-MAIL：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
スカルペッタ東京
https://scarpettatokyo.com/