【スカルペッタ東京】カジュアルランチの、その先へ。上質なひとときを提案するNY発モダンイタリアン、6月2日（火）よりランチ営業スタート

アメリカ・ニューヨークに本店を持つモダンイタリアンのアジア1号店「スカルペッタ東京」（所在地：東京都港区虎ノ門、支配人：石橋 大輔）は、2026年6月2日（火）より、ランチタイムの営業を開始いたします。このたびスタートするランチでは、「カジュアルランチの、その先へ。」をテーマに、これまでのディナーとは異なるアプローチとして、気取らずに楽しめる上質なひとときをご提案。









































ブランチセットとコースの2つのスタイルをご用意し、シーンに合わせてお選びいただけます。▲「New York Brunch」イメージ■ カジュアルのその先にある、ちょうどいい上質さブランチセットは、平日に少し時間をとってゆったりとランチを楽しみたい方や、ご友人とのひとときに。軽やかでありながら満足感のある構成で、心地よい時間をお過ごしいただけます。ランチコースは、ビジネスランチや会食など、ここぞという場面にも適した内容に。落ち着いた空間の中で、ゆったりとお食事を楽しめる構成でご用意しました。カジュアルでありながら落ち着いた雰囲気。気取らずに過ごせて、それでいてしっかりとした満足感がある。そんな新しいランチのかたちです。■ シーンに合わせて選べる、2つのランチスタイル◇ New York Brunch 3,304円（税込・サービス料別）前菜とメインをそれぞれ選べる、ブランチスタイルのランチセット。オムレツやエッグベネディクト、アボカドトースト、リコッタパンケーキなど、ニューヨークらしいブランチメニューを中心に、生ハムと季節のフルーツのサラダやミネストローネなどの前菜をご用意しました。ブレッドバスケットに加え、コーヒーまたはティーをお食事中とお食事後にお楽しみいただけます。◇ Madison Avenue 5,000円（税込・サービス料別）前菜・パスタ・メイン・デザートを楽しむコース仕立てのランチ。前菜とメインは、それぞれお好みの1品をお選びいただけます。シグネチャーである「トマトとバジルのスパゲッティ」をはじめ、メインにはアトランティックサーモンのソテーや鶏もも肉のロースト、アンガス牛のグリルなど、満足感のあるラインナップをご用意。デザートには本場NY仕込みのチーズケーキを。最後までNY本店の味わいを楽しめるコースに仕上げました。ビジネスランチや会食など、幅広いシーンに対応します。■ 都会の中で、少し整えるランチタイム大きな窓から差し込む自然光、開放感のあるダイニングやテラス席。昼のスカルペッタは、夜とは異なる穏やかな表情を見せます。打ち合わせや会食、友人とのランチ、ひとりで過ごす時間まで。シーンに合わせて選べる空間とともに、心地よいランチタイムをご提供します。■メニュー概要販売開始日：2026年6月2日（火）提供時間：：11:30〜15:00（14:00LO）New York Brunch 3,304円（税込・サービス料別）ブレッドバスケットクロワッサン・ストロベリークロワッサン・フォッカッチャ・バナナブレッド・ホールウィートブレッド前菜（いずれか1品）・マーケットサラダ・カプレーゼ・アサイーボウル・ひよこ豆とサヴォイキャベツのミネストローネ・生ハムと季節のフルーツのサラダメイン（いずれか1品）・モッツァレラチーズとマッシュルームのオムレツ 熟成ベーコンのグリル・ほうれん草と熟成ベーコンのエッグベネディクト・アボカドトースト・アーモンドフレンチトースト・リコッタパンケーキ・アトランティックサーモンのソテー（＋1,500円）・鶏もも肉のロースト（＋1,000円）・アンガス牛のグリル チミチュリソース（＋1,500円）コーヒー or ティー お食事中とお食事後にそれぞれお楽しみいただけます。Madison Avenue 5,000円（税込・サービス料別）前菜（いずれか1品）・カンパチのカルパッチョ・生ハムと季節のフルーツのサラダパスタ・トマトバジルのスパゲッティメイン（いずれか1品）・アトランティックサーモンのソテー・鶏もも肉のロースト・アンガス牛のグリル 赤ワインソースデザート・ニューヨークチーズケーキ 季節のソルベブレッド、コーヒー or ティー付き※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございますScarpettaとは

2008年、ニューヨークのファッションとカルチャーが交差するミートパッキング地区に開業。現在はセントジェームズに移転し、“a dinner party of effortless elegance”（気取らない、でもエレガントなサービス）でセレブリティや本物を知る大人達も足繁く通うニューヨークの人気イタリアンレストランとして、愛され続けています。現在はアメリカ国内を含む4カ国5店舗※を展開しており、ニューヨーク・タイムズ紙から3つ星の評価を獲得。世界から注目されているレストランです。※2026年5月xx日時点





スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。 スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。













