【スカルペッタ東京】カジュアルランチの、その先へ。上質なひとときを提案するNY発モダンイタリアン、6月2日（火）よりランチ営業スタート

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アメリカ・ニューヨークに本店を持つモダンイタリアンのアジア1号店「スカルペッタ東京」（所在地：東京都港区虎ノ門、支配人：石橋 大輔）は、2026年6月2日（火）より、ランチタイムの営業を開始いたします。

このたびスタートするランチでは、「カジュアルランチの、その先へ。」をテーマに、これまでのディナーとは異なるアプローチとして、気取らずに楽しめる上質なひとときをご提案。

ブランチセットとコースの2つのスタイルをご用意し、シーンに合わせてお選びいただけます。







▲「New York Brunch」イメージ

■ カジュアルのその先にある、ちょうどいい上質さ

ブランチセットは、平日に少し時間をとってゆったりとランチを楽しみたい方や、ご友人とのひとときに。軽やかでありながら満足感のある構成で、心地よい時間をお過ごしいただけます。

ランチコースは、ビジネスランチや会食など、ここぞという場面にも適した内容に。落ち着いた空間の中で、ゆったりとお食事を楽しめる構成でご用意しました。

カジュアルでありながら落ち着いた雰囲気。気取らずに過ごせて、それでいてしっかりとした満足感がある。そんな新しいランチのかたちです。

■ シーンに合わせて選べる、2つのランチスタイル

◇ New York Brunch　3,304円（税込・サービス料別）

前菜とメインをそれぞれ選べる、ブランチスタイルのランチセット。

オムレツやエッグベネディクト、アボカドトースト、リコッタパンケーキなど、ニューヨークらしいブランチメニューを中心に、生ハムと季節のフルーツのサラダやミネストローネなどの前菜をご用意しました。

ブレッドバスケットに加え、コーヒーまたはティーをお食事中とお食事後にお楽しみいただけます。

◇ Madison Avenue　5,000円（税込・サービス料別）

前菜・パスタ・メイン・デザートを楽しむコース仕立てのランチ。前菜とメインは、それぞれお好みの1品をお選びいただけます。シグネチャーである「トマトとバジルのスパゲッティ」をはじめ、メインにはアトランティックサーモンのソテーや鶏もも肉のロースト、アンガス牛のグリルなど、満足感のあるラインナップをご用意。デザートには本場NY仕込みのチーズケーキを。最後までNY本店の味わいを楽しめるコースに仕上げました。ビジネスランチや会食など、幅広いシーンに対応します。

■ 都会の中で、少し整えるランチタイム







大きな窓から差し込む自然光、開放感のあるダイニングやテラス席。

昼のスカルペッタは、夜とは異なる穏やかな表情を見せます。

打ち合わせや会食、友人とのランチ、ひとりで過ごす時間まで。

シーンに合わせて選べる空間とともに、心地よいランチタイムをご提供します。

■メニュー概要

販売開始日：2026年6月2日（火）

提供時間：：11:30〜15:00（14:00LO）

New York Brunch　3,304円（税込・サービス料別）







ブレッドバスケット

クロワッサン・ストロベリークロワッサン・フォッカッチャ・バナナブレッド・ホールウィートブレッド

前菜（いずれか1品）

・マーケットサラダ

・カプレーゼ

・アサイーボウル

・ひよこ豆とサヴォイキャベツのミネストローネ

・生ハムと季節のフルーツのサラダ

メイン（いずれか1品）

・モッツァレラチーズとマッシュルームのオムレツ 熟成ベーコンのグリル

・ほうれん草と熟成ベーコンのエッグベネディクト

・アボカドトースト

・アーモンドフレンチトースト

・リコッタパンケーキ

・アトランティックサーモンのソテー（＋1,500円）

・鶏もも肉のロースト（＋1,000円）

・アンガス牛のグリル チミチュリソース（＋1,500円）

コーヒー or ティー お食事中とお食事後にそれぞれお楽しみいただけます。

Madison Avenue　5,000円（税込・サービス料別）







前菜（いずれか1品）

・カンパチのカルパッチョ

・生ハムと季節のフルーツのサラダ

パスタ

・トマトバジルのスパゲッティ

メイン（いずれか1品）

・アトランティックサーモンのソテー

・鶏もも肉のロースト

・アンガス牛のグリル 赤ワインソース

デザート

・ニューヨークチーズケーキ 季節のソルベ

ブレッド、コーヒー or ティー付き

※入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます

Scarpettaとは

2008年、ニューヨークのファッションとカルチャーが交差するミートパッキング地区に開業。現在はセントジェームズに移転し、“a dinner party of effortless elegance”（気取らない、でもエレガントなサービス）でセレブリティや本物を知る大人達も足繁く通うニューヨークの人気イタリアンレストランとして、愛され続けています。現在はアメリカ国内を含む4カ国5店舗※を展開しており、ニューヨーク・タイムズ紙から3つ星の評価を獲得。世界から注目されているレストランです。※2026年5月xx日時点


Scarpettaロゴの由来



スカルペッタのシグネチャーメニュー「トマトバジル」のソースと同じ色をロゴカラーに使用し、お皿に残ったソースをパンですくった時(スカルペッタ)に残る痕跡を表現。お皿に残ったソースでも、見方によっては芸術のように美しいという創業者ジョン・メドゥの想いが込められています。




店舗概要

レストラン名：スカルペッタ東京







住所 ：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F

電話番号 ：03-6450-1360

営業時間 ：＜ディナー＞火-金 17:30-23:00（L.O. 22:00）土 14:00-23:00（L.O. 21:30）

＜ランチ＞ ※2026年6月2日開始　火-土 11:30-15:00（L.O. 14:00）

定休日　 ：日曜・月曜

座席数 ：157席（メインダイニング64席/バー34席/テラス37席/個室3室 6名・10名・12名）

オンライン予約 ：https://www.tablecheck.com/shops/scarpetta-tokyo/reserve

ホームページ ：https://scarpettatokyo.com/

インスタグラム ：https://www.instagram.com/scarpettatokyo/

本件に関するお問合わせ先

<報道関係者様からのお問い合わせ先>

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

マーケティング部 マーケティング・広報担当：神事 まゆみ

TEL：03-6409-2805　E-MAIL：pr@mt-restaurant.com

関連リンク

スカルペッタ東京

https://scarpettatokyo.com/