日本上陸以来、発売の度にSNSで盛り上がる『うまかわいい』シェイクが、果汁が増えて“ブルベリマシマシ※”の初リニューアル！「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」4月27日（月）より期間限定販売

日本上陸以来、発売の度にSNSで盛り上がる『うまかわいい』シェイクが、果汁が増えて“ブルベリマシマシ※”の初リニューアル！「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」4月27日（月）より期間限定販売