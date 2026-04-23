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日本上陸以来、発売の度にSNSで盛り上がる『うまかわいい』シェイクが、果汁が増えて“ブルベリマシマシ※”の初リニューアル！「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」4月27日（月）より期間限定販売
グリマスがテニスに挑戦、“うまっ”と驚くマジカルな世界観を描く
新TVCMを4月27日（月）より放映
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、マクドナルドの人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク(R)「グリマスシェイク」を4月27日（月）より全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売します。
1970年代に登場した「グリマス」は、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクターです。そんな「グリマス」の大好きなメニューである「マックシェイク」をもとに誕生したのが、「グリマスシェイク」です。
本商品は、グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイクです。クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みをお楽しみいただけます。過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、多くのお客様からご好評をいただきました。
今年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ※”をテーマにリニューアル。(※自社従来比)ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化しました。クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げています。また、パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、今年はサイズごとに異なるデザインを採用しました。細部までこだわったビジュアルにより、商品の世界観をより一層お楽しみいただけます。
こうしたリニューアルを経て、味わい・ビジュアルの両面で進化した「グリマスシェイク」を、今年も期間限定でお届けします。
4月27日（月）よりオンエアする新TVCMでは、グリマスがテニスに挑戦します。軽快でマジカルな世界観の中、プロ顔負けのプレーや“神ショット”を披露し、観客が思わず「うまっ」と驚く様子を通じて商品の魅力を表現しています。「やばいぞ。うまいぞ。」というコピーとともに、見ているだけで楽しくなる内容に仕上げています。さらに、期間中はMyマクドナルド リワードでグリマスシェイク初の抽選でのグッズプレゼントキャンペーン「グリマスチャレンジ」を実施します。エントリー後にグリマスシェイクを2杯ご購入いただいたお客様は、このキャンペーンでしか手に入らないオリジナルカップが当たる抽選にご応募いただけます。 (詳細は3ページ以降を参照)
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
新TVCMを4月27日（月）より放映
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、マクドナルドの人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク(R)「グリマスシェイク」を4月27日（月）より全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売します。
本商品は、グリマスを象徴する紫色の見た目が特長のブルーベリーヨーグルト味のシェイクです。クリーミーな口当たりとヨーグルト風味のさっぱりとした味わい、ブルーベリーのフルーティーな甘みをお楽しみいただけます。過去の登場時には、その味わいとビジュアルのインパクトからSNSを中心に話題となり、2回連続で早期販売終了となるなど、多くのお客様からご好評をいただきました。
今年はその人気を受け、“ブルベリマシマシ※”をテーマにリニューアル。(※自社従来比)ブルーベリー果汁を従来の1％から2％へ増量し、より自然な果実の甘みとフルーティーさを感じられる味わいへと進化しました。クリーミーさと爽やかさのバランスはそのままに、満足感のある一杯に仕上げています。また、パッケージはグリマスを主役に据えたデザインを継承しつつ、今年はサイズごとに異なるデザインを採用しました。細部までこだわったビジュアルにより、商品の世界観をより一層お楽しみいただけます。
こうしたリニューアルを経て、味わい・ビジュアルの両面で進化した「グリマスシェイク」を、今年も期間限定でお届けします。
4月27日（月）よりオンエアする新TVCMでは、グリマスがテニスに挑戦します。軽快でマジカルな世界観の中、プロ顔負けのプレーや“神ショット”を披露し、観客が思わず「うまっ」と驚く様子を通じて商品の魅力を表現しています。「やばいぞ。うまいぞ。」というコピーとともに、見ているだけで楽しくなる内容に仕上げています。さらに、期間中はMyマクドナルド リワードでグリマスシェイク初の抽選でのグッズプレゼントキャンペーン「グリマスチャレンジ」を実施します。エントリー後にグリマスシェイクを2杯ご購入いただいたお客様は、このキャンペーンでしか手に入らないオリジナルカップが当たる抽選にご応募いただけます。 (詳細は3ページ以降を参照)
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。