回転寿司で“健康習慣”をサポート



「健康食前の一皿シリーズ」



「シャリ野菜」もリニューアルして復活！



―4月7日（火）の“世界健康デー”に合わせ※1、全国のくら寿司で販売開始―

























かぼちゃとさつまいものマリネ



糖質8.3（g/1食）、カロリー82.5（kcal/1食）



β-カロテン×食物繊維



健康と美容をサポート

揚げたかぼちゃとさつまいもの甘さと、バルサミコの酸味が相性抜群です。

















ゆず白菜



糖質2.9（g/1食）、カロリー14.3（kcal/1食）



クエン酸×食物繊維



毎日のスッキリをサポート ゆず白菜糖質2.9（g/1食）、カロリー14.3（kcal/1食）クエン酸×食物繊維毎日のスッキリをサポート

爽やかなゆずの香りとシャキシャキ食感がおいしい白菜の漬物です。





















チキンサラダ（山形産ハーブ鶏使用）



糖質1.2（g/1食）、カロリー36.0（kcal/1食）



たんぱく質・ビタミンD・葉酸



健やかな毎日をサポート チキンサラダ（山形産ハーブ鶏使用）糖質1.2（g/1食）、カロリー36.0（kcal/1食）たんぱく質・ビタミンD・葉酸健やかな毎日をサポート

たんぱく質豊富な食材であるサラダチキンと卵を使用した小ぶりなサラダです。

















沖縄もずく



糖質9.7（g/1食）、カロリー40.9（kcal/1食）



フコイダン×酢酸



ヘルシーな食生活をサポート 沖縄もずく糖質9.7（g/1食）、カロリー40.9（kcal/1食）フコイダン×酢酸ヘルシーな食生活をサポート





くら寿司特製の合わせ酢を使用することで、通常のもずくよりも少し甘みがあり食べやすく仕上げています。











海藻サラダ



糖質0.7（g/1食）、カロリー7.5（kcal/1食）



アルギン酸×ヨウ素



スマートな食生活を支える 海藻サラダ糖質0.7（g/1食）、カロリー7.5（kcal/1食）アルギン酸×ヨウ素スマートな食生活を支える









とびこと海藻、オニオンスライスを使用し、様々な食感を楽しめる海藻サラダです。





















ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ）



糖質3.0（g/1食）、カロリー67.5（kcal/1食）



スルフォラファン×アントシアニン



エイジングに寄り添う栄養をプラス ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ）糖質3.0（g/1食）、カロリー67.5（kcal/1食）スルフォラファン×アントシアニンエイジングに寄り添う栄養をプラス

にんにくを使ったアンチョビマヨネーズがアクセントになったサラダです。





















優しいトマト



糖質2.0（g/1食）、カロリー9.6（kcal/1食）



リコピン×ビタミンC



ダメージケアを意識した栄養をプラス 優しいトマト糖質2.0（g/1食）、カロリー9.6（kcal/1食）リコピン×ビタミンCダメージケアを意識した栄養をプラス

みずみずしく酸味と甘みのバランスがいいプチトマトです。





















玉ねぎの冷製スープ



糖質2.3（g/1食）、カロリー69.0（kcal/1食）



ケルセチン×オレオカンタール



若々しさをサポート 玉ねぎの冷製スープ糖質2.3（g/1食）、カロリー69.0（kcal/1食）ケルセチン×オレオカンタール若々しさをサポート

ソテーした玉ねぎの甘みをしっかりと味わっていただけるようクリームベースのスープに仕上げました。

















食前酢 りんご



糖質5.9（g/1食）、カロリー23.4（kcal/1食）



発酵由来の酢酸×りんご果汁



忙しい毎日の巡りを整える 食前酢 りんご糖質5.9（g/1食）、カロリー23.4（kcal/1食）発酵由来の酢酸×りんご果汁忙しい毎日の巡りを整える





果汁感としっかりとした酸味の絶妙なバランスが味わえる黒酢ドリンクです。



※はちみつを使用しております。















豆乳ぷりん（いちごソース）



糖質8.1（g/1食）、カロリー38.3（kcal/1食）



大豆イソフラボン×アントシアニン×エラグ酸



トリプル抗酸化デザート 豆乳ぷりん（いちごソース）糖質8.1（g/1食）、カロリー38.3（kcal/1食）大豆イソフラボン×アントシアニン×エラグ酸トリプル抗酸化デザート









優しい風味の豆乳プリンといちごのソースでさっぱりと食べられるデザートです。





















シャリ野菜 まぐろ



糖質1.6（g/1食）、カロリー30.7（kcal/1食）



たんぱく質×鉄分



毎日の元気をサポート シャリ野菜 まぐろ糖質1.6（g/1食）、カロリー30.7（kcal/1食）たんぱく質×鉄分毎日の元気をサポート

シャリの代わりに大根と人参の酢漬けを使用。



数の子マヨネーズが、マグロと野菜の味をまろやかにまとめます。





















シャリ野菜 サーモン



糖質1.7（g/1食）、カロリー35.8（kcal/1食）



ビタミンE×β-カロテン



美容と健康をサポート シャリ野菜 サーモン糖質1.7（g/1食）、カロリー35.8（kcal/1食）ビタミンE×β-カロテン美容と健康をサポート

シャリの代わりに大根と人参の酢漬けを使用。



数の子マヨネーズが、サーモンと野菜の味をまろやかにまとめます。











【管理栄養士：伊達友美先生のコメント】









かぼちゃとさつまいものマリネ ▶ 大葉生たこ



ビタミンA＆C×タウリン



毎日を乗り切るための大人のインナーケア



かぼちゃとさつまいものマリネ ▶ 大葉生たこビタミンA＆C×タウリン毎日を乗り切るための大人のインナーケア













ゆず白菜 ▶ 納豆



クエン酸×発酵食品



内側から整えて毎日の輝きをサポート



ゆず白菜 ▶ 納豆クエン酸×発酵食品内側から整えて毎日の輝きをサポート













チキンサラダ（山形産ハーブ鶏使用） ▶ 大葉いか



アミノ酸＆タウリン×大葉の香り成分



食後もリフレッシュ！毎日のコンディションをサポート



チキンサラダ（山形産ハーブ鶏使用） ▶ 大葉いかアミノ酸＆タウリン×大葉の香り成分食後もリフレッシュ！毎日のコンディションをサポート













沖縄もずく ▶ 真たこ



フコイダン×タウリン



内側から、健康な毎日を



沖縄もずく ▶ 真たこフコイダン×タウリン内側から、健康な毎日を













海藻サラダ ▶ 熟成まぐろ



ビタミン＆ミネラル＋良質たんぱく＆鉄分



重たい毎日を軽やかにサポートする栄養コンビ



海藻サラダ ▶ 熟成まぐろビタミン＆ミネラル＋良質たんぱく＆鉄分重たい毎日を軽やかにサポートする栄養コンビ













ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ） ▶ いくら



トリプルポリフェノール＋アスタキサンチン



年齢を重ねる毎日にうれしい輝きを



ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ） ▶ いくらトリプルポリフェノール＋アスタキサンチン年齢を重ねる毎日にうれしい輝きを













優しいトマト ▶ えびアボカド



リコピン＋アスタキサンチン＋アボカド



透明感のある毎日を



優しいトマト ▶ えびアボカドリコピン＋アスタキサンチン＋アボカド透明感のある毎日を















玉ねぎの冷製スープ ▶ はまち



良質たんぱく＆脂質（DHA・EPA)



栄養バランスを考えた、ワンランク上の組み合わせ















食前酢 りんご ▶ あなご



たんぱく質＋良質油・カルシウム



身体の基礎を支える組み合わせ













豆乳ぷりん（いちごソース） ▶ オニオンサーモン



イソフラボン＆アントシアニン＋硫化アリル＆アスタキサンチン



巡りと若々しさをサポート



豆乳ぷりん（いちごソース） ▶ オニオンサーモンイソフラボン＆アントシアニン＋硫化アリル＆アスタキサンチン巡りと若々しさをサポート













シャリ野菜 まぐろ ▶ あさり入り味噌汁



アサリの味噌汁の温かい一杯で、



水分とアミノ酸を一緒に取り入れる組み合わせ



※関西エリアは「あさり入り赤だし」



シャリ野菜 まぐろ ▶ あさり入り味噌汁アサリの味噌汁の温かい一杯で、水分とアミノ酸を一緒に取り入れる組み合わせ※関西エリアは「あさり入り赤だし」



