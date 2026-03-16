世界タイヤコードファブリック市場、2032年に189.43億ドル規模へ―CAGR5.4%で拡大するタイヤ補強繊維産業
タイヤコードファブリックとは、タイヤの骨格を補強するために用いられる高強度繊維の織物であり、カーカス（骨格層）やベルト周辺の補強層など、走行時に繰り返し発生する荷重と変形を受け止める中核材料である。一般にポリエステル、ナイロン、レーヨン、アラミドなどの高強力糸を撚糸し、織布した後、ゴムとの接着性を確保するためにディップ処理（接着剤含浸）と熱セットを施し、寸法安定性、耐疲労性、低収縮、接着耐久性を両立させる。性能の評価軸は単純な引張強度だけではなく、温度域や高速回転下での動的特性、長期耐久、成形時の加工適性まで多面的であり、最終的には燃費、操縦安定性、耐摩耗、静粛性、安全性の土台を規定する部材である。言い換えれば、タイヤコードファブリックはタイヤの外観では見えないが、ブランド差別化と品質保証の根幹に位置する工業繊維である。
成長率が物語る需要曲線の変曲点
LP Information調査チームの最新レポートである「世界タイヤコードファブリック市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591398/tire-cord-fabrics）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.4%で、2032年までにグローバルタイヤコードファブリック市場規模は189.43億米ドルに達すると予測されている。この数値が示すのは、需要が直線的に伸びるのではなく、2026年を境に拡大ペースが一段上がる構図である。タイヤコードファブリックは、タイヤ需要そのものに連動しつつも、製品ミックスの変化により付加価値が上振れしやすい。高荷重化・高性能化に耐える補強設計、加工条件の厳格化、品質保証の高度化が進むほど、材料の選別と工程設計が競争力の中心へ移る。結果として、量の伸びが緩やかな局面でも、仕様高度化と採用品位の引き上げが市場金額を押し上げ、さらに次の成長局面では容量と品質の両面が同時に問われる市場へ移行していく。
図. タイヤコードファブリック世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344256/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344256/images/bodyimage2】
図. 世界のタイヤコードファブリック市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トップランク企業群が形成する多極競争の地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、タイヤコードファブリックの世界的な主要製造業者には、Hyosung、Junma、Indorama Ventures、Kordsa Global、Kolon Industries、Shenma、Haiyang Chemical、SRF Ltd、Hailide、Teijinなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約33.0%の市場シェアを持っていた。この顔ぶれは、タイヤコードファブリックが少数独占ではなく、複数の強者が技術・コスト・供給信頼性で拮抗する競争領域であることを示唆する。顧客認定に時間を要する特性上、既存取引の継続力が参入障壁となる一方、成長局面では設備能力、品質保証、グローバル供給の三点が同時に評価され、順位変動の余地も生まれる。上位企業ほど製品群と工程ノウハウの厚みを武器に、用途別の最適仕様を揃え、量産安定と歩留まりで優位を築く。中堅企業は、特定材質・特定規格への集中、地域需要への近接供給、あるいは顧客別カスタム対応で存在感を強める。すなわち、本市場は規模の経済だけで決まらず、技術規律と供給実行力が市場シェアを規定する産業である。
成長率が物語る需要曲線の変曲点
LP Information調査チームの最新レポートである「世界タイヤコードファブリック市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591398/tire-cord-fabrics）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.4%で、2032年までにグローバルタイヤコードファブリック市場規模は189.43億米ドルに達すると予測されている。この数値が示すのは、需要が直線的に伸びるのではなく、2026年を境に拡大ペースが一段上がる構図である。タイヤコードファブリックは、タイヤ需要そのものに連動しつつも、製品ミックスの変化により付加価値が上振れしやすい。高荷重化・高性能化に耐える補強設計、加工条件の厳格化、品質保証の高度化が進むほど、材料の選別と工程設計が競争力の中心へ移る。結果として、量の伸びが緩やかな局面でも、仕様高度化と採用品位の引き上げが市場金額を押し上げ、さらに次の成長局面では容量と品質の両面が同時に問われる市場へ移行していく。
図. タイヤコードファブリック世界総市場規模
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図. 世界のタイヤコードファブリック市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トップランク企業群が形成する多極競争の地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、タイヤコードファブリックの世界的な主要製造業者には、Hyosung、Junma、Indorama Ventures、Kordsa Global、Kolon Industries、Shenma、Haiyang Chemical、SRF Ltd、Hailide、Teijinなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約33.0%の市場シェアを持っていた。この顔ぶれは、タイヤコードファブリックが少数独占ではなく、複数の強者が技術・コスト・供給信頼性で拮抗する競争領域であることを示唆する。顧客認定に時間を要する特性上、既存取引の継続力が参入障壁となる一方、成長局面では設備能力、品質保証、グローバル供給の三点が同時に評価され、順位変動の余地も生まれる。上位企業ほど製品群と工程ノウハウの厚みを武器に、用途別の最適仕様を揃え、量産安定と歩留まりで優位を築く。中堅企業は、特定材質・特定規格への集中、地域需要への近接供給、あるいは顧客別カスタム対応で存在感を強める。すなわち、本市場は規模の経済だけで決まらず、技術規律と供給実行力が市場シェアを規定する産業である。