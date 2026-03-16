トレンドを発信し続ける「dazzlin」「Ungrid」「GYDA」「jouetie」「RESEXXY」の5ブランドと靴下屋が初のコラボレーション！

タビオ株式会社

「靴下屋」「Tabio」「TabioMEN」などの靴下専門店を運営・展開するタビオ株式会社(大阪市浪速区、代表取締役社長:越智勝寛)は、MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「dazzlin（ダズリン）」「Ungrid（アングリッド）」「GYDA（ジェイダ）」「jouetie（ジュエティ）」「RESEXXY（リゼクシー）」の5ブランドとコラボレーションしたソックスを3月20日（金）から発売します。トレンドを発信し続ける各ブランドらしさが際立つデザインや、コーディネートの幅が広がるカラーリングなど計8型を展開。靴下屋限定店舗と公式オンラインストアで購入いただけます。

特集ページURL：https://tabio.com/jp/markstyler_kutsushitaya_2026/

■商品詳細

【dazzlin】

＜dazzlin × 靴下屋 刺繍シアーハイソックス＞

カラー：オフホワイト

サイズ：22.0～25.0cm 価格：2,420円（税込）

【jouetie】

＜jouetie × 靴下屋 刺繍ラメリブハイソックス＞

カラー：ブラック

サイズ：22.5～24.5cm 価格：2,750円(税込)

【RESEXXY】

＜RESEXXY × 靴下屋 刺繍ラメリブハイソックス＞

カラー：ブラック

サイズ：22.5～24.5cm 価格：2,750円（税込）

＜RESEXXY × 靴下屋 刺繍リブハイソックス＞

カラー：ホワイト

サイズ：22.5～24.5cm 価格：2,750円（税込）

【GYDA】

＜GYDA × 靴下屋 刺繍ルーズレッグウォーマー＞

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー 価格：2,750円（税込）

＜GYDA × 靴下屋 刺繍アメリブソックス＞

カラー：オフホワイト、ブラック

サイズ：22.5～24.5cm 2,530円(税込)

【Ungrid】

＜Ungrid × 靴下屋 刺繍アメリブ2pacソックス＞

カラー：オフホワイト、グレー杢（2色組）

サイズ：22.5～24.5cm 価格：4,950円(税込)

＜Ungrid × 靴下屋 透かし編みレースソックス＞

カラー：オフホワイト、ブラック

サイズ：23.5～24.5cm 価格：1,650円(税込)

■dazzlinブランドコンセプト

「Ripple of Color.」

心弾ませ、日々を描こう

特別な日も、何気ない日も。

いつも心から楽しみたい。

そんな気持ちを、

一瞬で思うままに。

もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。

さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。

■jouetieブランドコンセプト

MIX GIRL

ストリートスタイルをベースに

ヴィンテージ、ロック、モード、ロマンティックテイストのスタイリングをMIX

様々なスパイスが、年齢に囚われないワンランク上で遊び心のあるファッションと

ライフスタイルを楽しむ女性を演出します

■RESEXXYブランドコンセプト

【More fascinate.】

もっと、魅力的に。自分らしさを身にまとい、理想の自分になること。

美しさを磨き続ける想いが人を惹きつける魅力に変わる。

憧れを追い続け、人生をもっと楽しく。

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■Ungridブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

■販売詳細

＜コラボレーションソックス＞

公式オンラインストア（https://tabio.com/jp/）

靴下屋 札幌ステラプレイス、靴下屋 CoCoLo新潟、靴下屋 ルミネ池袋、靴下屋 渋谷マークシティ、靴下屋 ルミネエスト、靴下屋 ルミネ横浜、靴下屋 ルクア、靴下屋 アミュプラザ博多、靴下屋 アミュエスト、靴下屋 アミュプラザくまもと

■タビオ株式会社(東証スタンダード市場・証券コード:2668)

タビオ株式会社は1968年の創業以来、50年以上にわたって「靴下をはいていることを忘れてしまうような“第2の皮膚”」をめざし、追求してまいりました。繊細なはき心地の靴下をつくるために、商品は、長年の経験と技術を積んだ日本の職人たちが一つひとつ丁寧に編み立てています。現在では日本全国で、「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を225店舗（2026年2月末時点）展開しています。

また、「Tabio」名の店舗をパリ、ロンドン、中国などにも展開中で、Made in Japanのはき心地とデザイン性は、海外でも高い評価を得ています。