【週末の1分で自社の課題を可視化】平日は忙しい経営者のみなさまへ。AI自動化の削減効果と使える補助金がすぐわかる無料「DX診断」を公開
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市）は、日々の業務に追われ、自社のDX化や補助金活用についてじっくり検討する時間が取れない中小企業の経営者・担当者様向けに、わずか1分で導入効果のシミュレーションができる『補助金活用×DX診断』を無料公開しております。
■ 週末の静かな時間に、自社の「見えないコスト」を見直しませんか
「AIや自動化ツールが便利なのは知っているが、平日は目の前の業務で手一杯」「自社でどの補助金が使えるのか調べる余裕がない」といった声を多く耳にします。
そこで弊社は、まとまった時間が取れる休日のスキマ時間でも、簡単に自社の課題と解決策（AIツール＋公的支援）を結びつけられる自動診断システムをご用意しました。
■ スマホでタップするだけ。月曜からの経営のヒントが数分で届きます
「うちの会社でも本当にAIは使えるの？」「補助金は下りるの？」という疑問に即座にお答えするため、スマートフォンから7つの選択肢にタップして進めるだけの簡単な無料診断です。
面倒な記述式アンケートや事前のアカウント登録等は一切不要で、以下の情報が記載された「個別診断レポート」が数分以内に自動でメール送信されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343738/images/bodyimage1】
・AI・自動化導入による「月間・年間の具体的な工数削減シミュレーション」
・活用可能な補助金（AI導入補助金など）の採択可能性
・プロのコンサルタント視点での「最優先アクション」
※本ツールは、診断結果のPDFレポートを即座にお届けする目的でのみメールアドレスを取得いたします。弊社からしつこい営業電話等は一切行いませんので、経営課題の洗い出しとして安心してご活用ください（弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言し、情報セキュリティにも万全を期しております）。
■ 今後の展開／アクション誘導
診断結果をもとに、さらに具体的な導入シミュレーションや補助金申請の進め方をご希望の方には、無料のオンライン面談枠もご用意しております。まずはこの週末に1分間の無料診断をお試しいただき、来週からの業務効率化の第一歩としてお役立てください。
▼ わずか1分・DX診断フォームはこちらから（直接診断へ進みます）
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
▼ サービスの詳細・初回無料面談のご予約はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
■ 週末の静かな時間に、自社の「見えないコスト」を見直しませんか
「AIや自動化ツールが便利なのは知っているが、平日は目の前の業務で手一杯」「自社でどの補助金が使えるのか調べる余裕がない」といった声を多く耳にします。
そこで弊社は、まとまった時間が取れる休日のスキマ時間でも、簡単に自社の課題と解決策（AIツール＋公的支援）を結びつけられる自動診断システムをご用意しました。
■ スマホでタップするだけ。月曜からの経営のヒントが数分で届きます
「うちの会社でも本当にAIは使えるの？」「補助金は下りるの？」という疑問に即座にお答えするため、スマートフォンから7つの選択肢にタップして進めるだけの簡単な無料診断です。
面倒な記述式アンケートや事前のアカウント登録等は一切不要で、以下の情報が記載された「個別診断レポート」が数分以内に自動でメール送信されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343738/images/bodyimage1】
・AI・自動化導入による「月間・年間の具体的な工数削減シミュレーション」
・活用可能な補助金（AI導入補助金など）の採択可能性
・プロのコンサルタント視点での「最優先アクション」
※本ツールは、診断結果のPDFレポートを即座にお届けする目的でのみメールアドレスを取得いたします。弊社からしつこい営業電話等は一切行いませんので、経営課題の洗い出しとして安心してご活用ください（弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言し、情報セキュリティにも万全を期しております）。
■ 今後の展開／アクション誘導
診断結果をもとに、さらに具体的な導入シミュレーションや補助金申請の進め方をご希望の方には、無料のオンライン面談枠もご用意しております。まずはこの週末に1分間の無料診断をお試しいただき、来週からの業務効率化の第一歩としてお役立てください。
▼ わずか1分・DX診断フォームはこちらから（直接診断へ進みます）
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
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