株式会社ビジョン、新たに成田空港に「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」を設置。

「人と人をつなぐ。」「世界をつなぐ。」のテーマのもと、グローバルWiFi事業、情報通信サービス事業、グランピング・ツーリズム事業を展開する株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区 代表取締役社長COO：大田健司 以下、当社）は、2026年３月10日（火）より、成田空港内に「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」を新たに設置いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cL-LxZyVpio ]

近年、訪日外国人および日本人の海外渡航需要は回復・拡大しており、空港における通信サービスの利便性向上が求められています。当社ではこれまでも空港カウンターでの受け渡しサービスを提供してまいりましたが、さらなる利便性向上を目的として、成田空港において６台の「レンタルステーション」を導入いたしました。

「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」は、その場で借りてすぐに使えるモバイルWi-Fiレンタルサービスです。１台で国内はもちろん、海外145の国と地域でご利用いただけます。モバイルバッテリーとしてもご活用可能です。

従来のスマートロッカー型サービス「スマートピックアップ」と比較して、コンパクトで省スペースに設置できる「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」は、今後も設置場所を順次拡大していく予定です。現在は、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、伊丹空港、福岡空港 の７空港に設置しています。

今後は、ホテルや観光案内所など、利用者のみなさまにご利用いただきやすい場所への設置も進めてまいります。

「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」の設置に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

グローバルWiFi(R)レンタルステーション係：info@townwifi.com

■「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」の特長

〇その場ですぐにWi-Fiルーターがレンタルできる完全セルフ型サービス

「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」に記載の２次元コードからお申込み後、その機器からWi-Fiルーターを受け取って即時利用を開始することが可能。

〇１台をシェアして使える

複数人が同時にWi-Fi接続をすることができ、１人あたりの料金もお得。

〇充電ケーブル付きの端末でモバイルバッテリーとしても利用可能

ライトニング、タイプCの２タイプに対応。Wi-Fiだけでなくモバイルバッテリーとしても同時利用が可能です。

〇安心の24時間365日対応のカスタマーサポート

LINE、電話、メールすべてのお問い合わせに専門スタッフが24時間365日対応可能。

〇業界最多クラスの空港返却拠点にて返却が可能

ご利用後は、国内20空港、40拠点（業界最多クラスの空港返却拠点数）での返却が可能。ご自宅やオフィス、コンビニからの宅配返却にも対応しております。

〇英語、中国語（繁体字）にも対応。

訪日外国人の方にもご利用しやすいよう、日本語のほか英語・中国語（繁体字）に対応しています。

対応言語は今後追加していく予定です。

「グローバルWiFi(R)レンタルステーション」特設ページ：

https://townwifi.com/rentalstation/ja/(https://townwifi.com/rentalstation/ja/?utm_source=prtimes)

「グローバルWiFi(R)」は今後も、タッチポイントの拡大、サービス利便性の向上を図るとともに、ネットワーク品質の向上や接続可能エリア拡充に取り組み、世界中で快適なモバイルインターネット接続環境を提供してまいります。

■ グローバルWiFi(R) サービス概要

〇サービス内容：海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス

〇料金：300円／日から

〇サービス提供エリア：世界200以上の国と地域

〇申込み方法 ： Webサイト（https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)）、空港カウンター申込み、お電話でのお申込み

〇機器受け取り／返却方法 ： 空港（国内20空港）、施設、宅配、コンビニ（受け取りのみ）、海外での事業所受け取りが可能

〇提供事業者：株式会社ビジョン

〇受け渡し／返却対応空港カウンター

・当日申込：

成田空港〔*1〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*1〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、新潟空港〔*6〕

・受け渡し／返却：

成田空港〔*3〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*4〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、旭川空港〔*2〕、新潟空港〔*6〕

・施設：渋谷ちかみち〔*7〕、JR宮崎駅〔*6〕、東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅〔*6〕、グランデュオ蒲田〔*6〕、博多港〔*6〕

・海外：（現地） ハワイ、韓国

〔*1〕「J WiFi & Mobile」でのご契約となります。

〔*2〕「総合案内」でのご対応となります。

〔*3〕「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*4〕 国際線１階到着ロビー 総合案内横「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*5〕「多機能サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*6〕無人受け取りロッカー「スマートピックアップ」「返却ボックス」でのご対応となります。

〔*7〕受け渡しのみのご対応となります。

〔*8〕「手ぶら観光サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*9〕「総合売店 宅配便受付カウンター」でのご対応となります。

■ 株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田健司（おおた けんじ）

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア８階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

１. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

２. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

３. グランピング・ツーリズム事業

４. その他