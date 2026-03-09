¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¢£·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¤¬¹ç³ÊÎ¨Ìó£±£°¡ó¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î»î¸³¡×¤Ë¹ç³Ê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤ÇÇ¯¤Ë°ìÅÙ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î»î¸³¡×¤ËËÜ³Ø¤Î·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê4Ç¯À¸¤¬¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é4824¿Í¤¬¼õ¸³¤·489¿Í¤¬¹ç³Ê¡£¹ç³ÊÎ¨¤Ï¡¢10.14¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç³Ê¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¡¢39.4ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¬Ãæ¿´¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©¤à¶Ë¤á¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¹ñ²È»ñ³Ê¤Ë¡¢22ºÐ¤Î³ØÀ¸¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤À®²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¤Ï¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¼èÆÀ¡¦ÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ñ²È»ñ³Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ë¤á¤ÆÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Â¬ÎÌ³Ø¡¢Ë¡µ¬¡¢ÉÔÆ°»ºÉ½¼¨ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÅªÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ø¤Î·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¬ÎÌ¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ÂÌ³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÀìÌç¶µ°é¤ÎÀ®²Ì¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ËÜ³Ø¤ÎÅÚÌÚ¶µ°é¤ÎÀ®²Ì
ËÜ³Ø¤Î·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¬ÎÌ¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÂÌ³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎ·ÏÅª¤ÊÅÚÌÚ¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½Ìò¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö18ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¡×¤òÊ¤¤¹¸½Ìò¹ç³Ê
¹ç³ÊÎ¨10.14¡ó¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð39.20ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¬Ãæ¿´¤ÎÆñ´Ø»î¸³¤ò22ºÐ¤Î¸½Ìò³ØÀ¸¤¬ÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¹×¸¥
¶õ¤²ÈÌäÂê¤äºÒ³²Éü¶½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖÅÚÃÏ¤Î¶³¦¡×¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¼ã¤ÅÚÌÚµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³µÍ×
Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÊ¡°æ»Ô¡Ë¹©³ØÉô ·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê4Ç¯¤ÎËÒÅèÍø¶ë¡Ê¤Þ¤¤·¤Þ ¤ê¤¯¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Ë¡Ì³¾Ê¼Â»Ü¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÒÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¡Ê½Ð¿È¡§Ê¡°æ¸©Î©Ê¡°æÇÀÎÓ¹âÅù³Ø¹»¡Ë¤«¤éËÜ³Ø¤Ë¤Æ°ì´Ó¤·¤ÆÅÚÌÚ¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¡£ËÜ³Ø·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²ÊÅÚÌÚ¥³¡¼¥¹¤ÇÊÙ³Ø¤ËÎå¤ß¡¢³ØÌä¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿Â¬ÎÌ³Ø¤äË¡µ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½¾ì·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°µÅÝÅª¤Ê³Ø½¬ÎÌ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¢£ ¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤¬Î¢ÉÕ¤±¤ë¼ÂÀÓ
Ë¡Ì³¾ÊÈ¯É½¡ÊÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü¸ø¼¨¡Ë¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î»î¸³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç³ÊÎ¨¡§10.14¡ó ¡Ê¹ç³Ê¼Ô489Ì¾/¼õ¸³¼Ô4824Ì¾¡Ë
¹ç³Ê¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡§39.20ºÐ
ËÜ³Ø¹ç³Ê¼Ô¡§22ºÐ¡Ê4Ç¯À¸¡Ë
Ê¿¶Ñ¹ç³ÊÇ¯Îð¤è¤ê1£·ºÐ¤â¼ã¤¤22ºÐ¤Ç¤Î¹ç³Ê¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ³Ø·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÚÌÚ¶µ°é¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹À®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£ ¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤Ø¤Î°ÕµÁ
ÅÔ»Ô¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ä¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÉÔÆ°»º¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ëÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¤ÎÌò³ä¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯¤ÎÁêÂ³ÅÐµµÁÌ³²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤Î¶³¦³ÎÄê¤ä¸¢Íø´Ø·¸À°Íý¤òÃ´¤¦ÀìÌç¿¦¤Î¼ûÍ×¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²ÈÌäÂê¤äºÒ³²Éü¶½¤Ê¤ÉÅÚÃÏ¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤Î¶µ°é¤«¤é¹âÅÙ¤ÊÅÚÌÚ¤ÎÃÎ¼±¤òÈ÷¤¨¤¿¼ã¤ÀìÌç²È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹ç³Ê¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê4Ç¯¡¡ËÒÅèÍø¶ë
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î»Ù¤¨¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¼ÂÌ³Åª¤ÊÃÎ¼±¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Æü8»þ´Ö°Ê¾å¤Î³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¹ç³Ê¤òÄÏ¤à»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏÁ°ÅÄ¹©Á¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »ØÆ³¶µ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê µÈÂ¼Êþ¶ë ¶µ¼ø
ÅÚÃÏ²È²°Ä´ºº»Î¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î¶³¦¤È¸¢Íø´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ÈÎÑÍý´Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¿¦Ç½¤Ç¤¹ ¡£ËÒÅè¤¯¤ó¤ÏËÜ³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬¡¢¼ÂÌ³¼ÔÃæ¿´¤ÎÆñ´Ø»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤ÎÅÚÌÚ¶µ°é¤¬¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹À®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ÃÏ°è´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â°ÕµÁ¿¼¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È»Ö¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚFUT¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼ ¸ø¼°HP¡Û
https://www.fukui-ut.ac.jp/comdesign
¡Ú·úÃÛÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê ¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¡Û
https://www.fukui-ut.ac.jp/subject/architecture
¡Ú¸òÄÌ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡ÊµÈÂ¼¡Ë¸¦µæ¼¼ Instagram¡Û
https://www.instagram.com/yoshimura_lab.fut
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý
TEL¡§0776-29-2819
¥á¡¼¥ë¡§g-koho@fukui-ut.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
