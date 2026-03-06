こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
M-1 王者たくろうの関西初冠特番、開始 5 分で「処刑」の惨劇!?
ABCテレビ3月9日（月）深夜０時〜「デスゲームTAKUROW〜M-1王者たくろうと8人の人質〜」
昨年、M-1 グランプリ 2025 を制し、日本中を沸かせたニュースター・たくろう。
彼らの関西初冠番組『たくろうの○○やってみたろう』は、あまりに凄惨な形で幕を開けま
した。笑顔で意気込みを語る赤木ときむらの前に突如、ノイズと共にモニター画面に現れた
のは仮面の男「ジグロウ」。彼は「君たちが浮かれていた冠番組など存在しない」と告げ、
番組をサイコホラーバラエティ『デスゲーム TAKUROW』へと塗り替えてしまいます。
■たくろうの盟友がまさかの人質に…。開始5分で最悪の結末!?
目の前のモニターに映ったのは、ジグロウが人質として捕えたたくろうの盟友・チェリー大作戦の姿。ボロボロな状態で手足を縛られた二人からは「たくろう、助けてくれ…」という悲痛な叫びが。そして、番組開始5分で最悪の結末が訪れてしまいます…
■なりふり構わぬ王者・たくろうの狂気
人質救うため二人に課せられたのは、無理難題なミッションの数々。
「15分でティーアップ長谷川から私服をもらえ」「20分でもりやすバンバンビガロから一芸を一つ盗め」「30分でキムタクかイチローの電話番号をゲットし、電話しろ」「20分でスーパーマラドーナ田中に『コラー!』と言わせろ」など、あまりにもハードルが高い内容にたくろうは動揺を隠せません。
迫りくるタイムリミットの中、難波の街へ飛び出した二人は、ティーアップ長谷川の服を
言葉巧みに譲ってもらおうと交渉!さらには一朝一夕では到底マスターできないような、
もりやすバンバンビガロの一芸に果敢に挑んだり、スーパーマラドーナ田中をあの手この
手で激高させようと手段を講じるなど、なりふり構わぬ姿を見せます。
そこにあるのは王者の余裕ではなく、仲間の命を背負った男たちの、剥き出しの「本能」
でした。果たして、たくろうは人質のピンチを救うことができるのか。M-1王者への「絶
望の招待状」は、まだ配られたばかりです。
【番組情報】
デスゲームTAKUROW〜M-1王者たくろうと8人の人質〜
■放送日時
３月９日(月)深夜０時〜０時３０分（関西ローカル・全４回）スタート※TVer・ABEMAで見逃し配信あり
■出演者：たくろうほか
関連リンク
番組ホームページ
https://www.asahi.co.jp/sp/takurow/
番組X
https://x.com/tokuban_abc
番組Instagram
https://www.instagram.com/takurow_abc?igsh=MzhueXpsbTZzczhk
