日本女子大学の新学部を体感しよう！「経済学部（仮称）ミニオープンキャンパス」を3月28日に開催 ― 国内女子大学初の「経済学部」に関する最新情報を教員や在学生が直接解説 ―
日本女子大学（東京都文京区、学長：篠原聡子）は、2027年4月に開設を予定している 「経済学部（仮称）」の最新情報をまとめた特別なオープンキャンパスを、3月28日（土）に開催します。
当日は、学部説明に加え、教員や在学生と直接話せる懇談コーナーなどを通じて、経済学部の学びの特徴やカリキュラムの魅力を来場者にお伝えします。経済学部では、経済学・経営学を軸に「人間」と「社会」に向き合い、家族、消費者、ビジネスパーソンといった多様な視点から、豊かな社会を生み出す“良い循環”を一緒に考えていきます。高校生の皆様のご参加をお待ちしております。
■日時・会場
日時：3月28日（土）13:30〜16:30（※受付13:20〜16:00）
会場：日本女子大学 目白キャンパス 香雪館ほか（東京都文京区目白台2-8-1）
■申し込み方法
ご参加の際は以下 URL の申し込みフォームよりお申し込みください。
https://www.ocans.jp/jwu?fid=VMK1hYHW（3月6日（金）17:00 申し込み開始）
※対象者：本学経済学部に興味をお持ちの方・保護者(同伴2名まで）
※開催当日まで申し込み可。定員に達した場合、期限より前に締め切らせていただきます。
■おもな企画
・経済学部説明
・2027年度経済学部入試概要説明
・教員、在学生との懇談コーナー
・女性起業家に学ぶはじめての起業ワークショップ（※先着30組）
・在学生によるキャンパス見学ツアー
・JWUキャリアライフセンター紹介企画
※今回のミニオープンキャンパスは、経済学部以外の説明はありません。
詳細はこちら：https://www.jwu.ac.jp/unv/admission/open_campus/2026_0328.html
■経済学部（仮称）について
経済学および経営学について理論から応用、実践まで幅広く体系的に学ぶことができ、どんな時代や環境においても、自らのキャリアをしなやかに前向きに切り拓くことができるアントレプレナーシップと、現代社会を生き抜くために必須であるデータ分析力、女性が多様なライフキャリアをデザインする能力を身に付けることができます。また、1学年99名というコンパクトな体制を活かした少人数の演習授業、学外での実践的な学びの機会などを提供します。
新学部では経済学の専門知識を活かしながら、論理的思考力・分析力、組織のマネジメント力、アントレプレナーシップを持って挑戦し、持続可能な社会の構築とウェルビーイングの実現に、創造性をもって主体的にかかわることができる人材の養成を目指してまいります。
経済学部スペシャルサイト：https://www3.jwu.ac.jp/fc/public/unv/economics/
※設置計画は予定であり、内容は変更になる可能性があります。
■今後のオープンキャンパス開催予定
日付時間概要6月14日（日）10:00〜15:00全学部 対象8月1日（土）10:00〜15:00文学部・人間社会学部・国際文化学部・経済学部 対象8月2日（日）10:00〜15:00家政学部・理学部・建築デザイン学部・食科学部 対象9月6日（日）10:00〜15:00全学部 対象
※詳細は各開催日の1か月前を目途に公開予定
【日本女子大学について】
日本女子大学は、日本初の組織的な女子高等教育機関として創立し、2021年に120周年を迎えました。私立女子大学唯一の理学部を有し、文理融合の教育環境をもつ女子総合大学です。「私が動く、世界がひらく。」のタグラインのもと、自ら学び、自ら行動し、新しい価値を創造できる人材を育てています。昨年度は「建築デザイン学部」を開設し、今年度には「食科学部」を開設しました。さらに2026年度に文学部2学科の名称変更を予定し、2027年度には「経済学部（仮称）」の開設（構想中）、2028年度には「ファッションデザイン学部（仮称）」および「人間科学部（仮称）」の開設（構想中）と、継続して大学改革を進めていきます。詳しくは、https://www.jwu.ac.jpをご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 日本女子大学 法人企画部 広報課
住所：〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
TEL：03-5981-3163
メール：n-pr@atlas.jwu.ac.jp
