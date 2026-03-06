こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【デクセリアルズ】Plug and Playとパートナーシップを締結
〜光電融合実現にむけたオープンイノベーションを加速〜
■Plug and Playについて
Plug and Playは、スタートアップ、大企業、投資家、アカデミア、官公庁、自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームで、シリコンバレーに本社を構え、東京、京都、大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。
グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁、自治体に向け、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供し、同時にスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用してさまざまな領域、業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。
公式ウェブサイト：https://japan.plugandplaytechcenter.com/
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉
TEL：03-3538-1230（代表） E-mail：press@dexerials.com
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家由久、以下、当社）は、このたび、スタートアップ、大企業、アカデミアなどをつなぐイノベーション・プラットフォームであるPlug and PlayJapan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下、Plug and Play）とパートナーシップを締結したことをお知らせします。
本パートナーシップを通じて、最先端技術を有するスタートアップなどと連携し、フォトニクスの領域における新しいイノベーションの創出を推進します。
当社は、無機光学技術による高信頼性の光学デバイスや、高速応答フォトダイオードをはじめとする光半導体などの製品群を有しており、現在は、次世代技術として注目を集める「光電融合」の実現に向けて、最先端技術の開発を進めています。
Plug and Playは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁、自治体に向け、スタートアップ探索や事業化などの伴走支援を提供しています。同社のグローバルネットワークを活用して当社認知を高め、技術の市場での検証やスピード感ある新しい技術の開発などを加速させます。
当社は、半導体・フォトニクス分野における技術革新の創出を目的として、イノベーション・プラットフォームとなるアクセラレーターとのパートナーシップを積極的に締結しています。今後も、オープンイノベーションを有効に活用して技術開発を加速させるとともに、スタートアップとの協業を通じて半導体やフォトニクス産業全体の発展に寄与することで、持続可能な社会への貢献と企業価値の向上を目指します。
以 上
