デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家由久、以下、当社）は、このたび、スタートアップ、大企業、アカデミアなどをつなぐイノベーション・プラットフォームであるPlug and PlayJapan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下、Plug and Play）とパートナーシップを締結したことをお知らせします。本パートナーシップを通じて、最先端技術を有するスタートアップなどと連携し、フォトニクスの領域における新しいイノベーションの創出を推進します。当社は、無機光学技術による高信頼性の光学デバイスや、高速応答フォトダイオードをはじめとする光半導体などの製品群を有しており、現在は、次世代技術として注目を集める「光電融合」の実現に向けて、最先端技術の開発を進めています。Plug and Playは、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁、自治体に向け、スタートアップ探索や事業化などの伴走支援を提供しています。同社のグローバルネットワークを活用して当社認知を高め、技術の市場での検証やスピード感ある新しい技術の開発などを加速させます。当社は、半導体・フォトニクス分野における技術革新の創出を目的として、イノベーション・プラットフォームとなるアクセラレーターとのパートナーシップを積極的に締結しています。今後も、オープンイノベーションを有効に活用して技術開発を加速させるとともに、スタートアップとの協業を通じて半導体やフォトニクス産業全体の発展に寄与することで、持続可能な社会への貢献と企業価値の向上を目指します。