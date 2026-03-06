こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ちゃんとは、したい」を叶えるスーツスクエアのオフィスウエア『CHANTOWA』シリーズ初の春コレクションを3月6日（金）発売
〜ピンクやイエロー・透け感など、色や素材で春らしさを表現〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズを解決するレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』初となる春コレクションを、3月6日（金）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアにて発売します。
特設サイトURL：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/
■『CHANTOWA』シリーズの反響
昨今のビジネスウエアの多様化により、ビジネスシーンにおいてもカジュアルな装いが定着してきました。しかしカジュアルな装いには明確なルールがないことも多く、着こなしに悩む方もいらっしゃいます。そのような方に向けて2025年秋冬コレクションより展開を開始した『CHANTOWA』シリーズは、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズに応えるアイテムとして企画。華やかなサテン生地のプリーツスカートや上品な色味のパープルニットが一部店舗では完売するなど、大きな反響をいただきました。また『CHANTOWA』シリーズ購入者の6割以上が初めてスーツスクエアをご利用いただいたお客さまとなっており、新しい層の取り込みにもつながっています。
■『CHANTOWA』2026春コレクション
今回のコレクションでは、新生活を前に、ベーシックでありつつも春らしい色味や華やかさを感じられる、持っていて安心・持っていて間違いないアイテムを展開します。よりお客さまのニーズに応える商品にするために、「トップスはジャケットの下にも着用できるサイズ感がいい」「もう少しアクセントになる色味がほしい」といったお客さまからの声を反映しました。ニットやブラウスはウエストや腕回りをすっきりと仕上げることで、ジャケットの下に着てもごわつかないサイズ感に設計。生地はラメ糸の使用や透け感のあるシアー素材を取り入れた他、ピンクやイエローなど華やかな色も用意するなど、1枚でも着映えするラインアップとなっています。
■『CHANTOWA』2026春コレクション着用イメージ
■商品紹介
ジャケット×1型2色、ジレ×1型2色、パンツ×1型3色、スカート×1型3色、ブラウス×1型2色
カーディガン×1型4色、ニット×1型3色、ニットベスト1型2色（全8型21種類）
https://digitalpr.jp/table_img/2496/129660/129660_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2496/129660/129660_web_2.png
商品ラインアップ：https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r2023503/
※その他の商品は、商品ラインアップをご覧ください。
※洋服の青山11店舗限定で取り扱いいたします。
■『CHANTOWA』シリーズについて
2025年秋冬コレクションよりスタートした、「ちゃんとしたいんじゃなくて、“ちゃんとは”していたい女性」をターゲットとした、レディース向けのシリーズです。20年以上ビジネスウエアに向き合ってきた「スーツスクエア」だからこそできる、“ちゃんと見え”するカジュアルウエアの着こなしに悩むビジネスパーソンに向けた新しい企画です。
■商品担当者コメント 商品第二部 坂下 恵
『CHANTOWA』シリーズを立ち上げたことによって、スーツスクエアにオフィスカジュアルアイテムの取り扱いがあることを知ってもらえる良い機会となりました。オフィスウエアについての明確なルールを設定していない企業もあることから、店頭では「これくらいなら大丈夫？」「何が正解？」と、スタッフに相談するお客さまもいらっしゃいます。『CHANTOWA』はそれらの悩みに応えられる企画となっており、今コレクションはお客さまのニーズを反映させることで、よりオフィスで安心感を持っておしゃれを楽しめます。オフィスでの服装に悩んでいる方に、ぜひお手に取っていただきたいです。
■アンバサダー白石麻衣さんが出演するWeb限定CM
スーツスクエアのアンバサダーであり、女優やモデルとして活躍している白石麻衣さんが、どんな時でも「ちゃんとは、したい」という気持ちを表したCMをWeb限定で公開。エレベーターの扉が開く度に驚き、手に持っていた資料をばらまいてしまう白石さん。本CMでは、『CHANTOWA』シリーズを着ていることで、さまざまな場面や表情でも不思議とちゃんとは見えることを表現しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/129660/129660_web_3.png
■タレントプロフィール
白石麻衣（Mai Shiraishi）
1992 年8月20日生まれ。2011年アイドルグループ「乃木坂46」1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2020年同グループを卒業。以降、女優・モデルとして幅広く活躍中。近作には、「最後の鑑定人」（25年フジテレビ系）、「法廷のドラゴン」（25年テレビ東京系）、「恋する警護24時season2」（25年テレビ朝日系）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜」、「アンダーニンジャ」などがある。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 岩館、高橋
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
特設サイト
https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/
商品ページ
https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r2023503/
