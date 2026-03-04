【GetPairr Mirror Cast】挿すだけでCarPlay無線化＆スマホ画面を車載へ。期間限定、Wireless CarPlay×ワイヤレス投影2in1が破格の1万円台
有線CarPlayは便利。でも現実は、ケーブルが邪魔・車内がゴチャつく・短距離ほど“挿す手間”がストレス。
さらに「スマホ画面を車載に映したい」場面（地図共有、写真、各種アプリ確認）は多いのに、ミラーリングは設定が面倒で結局使わなくなる--。
その“接続の摩擦”をまとめて削る解法が、GetPairr Mirror Castです。
GetPairr Mirror Castは、
(1) ミラーキャスト（ワイヤレス投屏） と (2) ワイヤレスCarPlay を、1セットで両方使える2in1アダプター。
送信側／受信側の2アダプター構成で、スマホ画面を車載ディスプレイへ大画面投影しつつ、CarPlayは有線→無線へ切替可能。
配線を増やさず導入しやすく、乗り込んだ瞬間の“ごちゃつき感”を減らします。
キャンペーン情報
新生活応援キャンペーン開催中！
対象商品：GetPairr Mirror Cast
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPXJDF1
クーポン適用後価格：14,850円
さらに 20%OFFコード併用で：10,229円
クーポンコード：GBE8VTVO
期間：2026年3月4日（水）（JST）～ 2026年3月20日（金）（JST）
※Amazon購入画面にてクーポン取得＋決済時にプロモーションコードをご入力ください。表示条件や在庫状況により、価格・クーポンの有無は変動する場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343189/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343189/images/bodyimage2】
主要機能
1）ミラーリング ワイヤレス｜挿すだけでスマホ投影
送信アダプターをスマホに、受信アダプターをカーナビに挿すだけで、ワイヤレスミラーリング。
専用アプリ不要で、スマホの映像をスムーズ表示。
地図アプリ・写真・各種アプリ画面をそのまま共有しやすく、同乗者への案内も短時間で完了します。
2）CarPlay ワイヤレス｜“毎回の抜き差し”を終了
初回設定後は、次回からエンジンONで自動接続。
Siri音声操作・ナビ・通話・音楽・ステアリング操作にも対応。
短距離でも「つなぐ作業」を挟まず、出発導線を止めません。
3）2in1運用｜必要な表示へ切替しやすい
ワイヤレスCarPlayとワイヤレスミラーリングを、用途に合わせて使い分け可能。
普段はCarPlayでナビ・通話・音楽、必要な時はミラーリングで地図共有や写真・アプリ画面表示へ。
「いま欲しい表示」へ即切替でき、車内の操作導線を止めません。
注意事項
車両側は“純正の有線CarPlay対応”が必須です。
iPhoneミラーリング：iPhone 15以降が対象（条件あり）
Androidミラーリング：DP Alt Mode（映像出力）対応機種のみ（DP非対応は映像出力不可）
レクサス車は非対応です。
放熱スリット搭載のため、使用中に温かく感じる場合があります（仕様）。
まとめ
ケーブル地獄と投影の面倒を、2in1でまとめて解決。
クーポン後14,850円 → 20%OFFコード併用で10,229円は、導入コストとして強烈です。
この機会に、決済時にプロモコード「GBE8VTVO」を入力して、車内の接続導線を“短縮仕様”へ切り替えてください。
GETPAIRRは、車載接続の“面倒・不安定・ゴチャつき”を減らすためのプロダクト設計を重視し、導入のしやすさと実用性にこだわったカーアクセサリーを展開しています。高い満足度レビューを背景に、日常の運転導線をアップデートする選択肢を提案し続けます。
配信元企業：GetPairr
