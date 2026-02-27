こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
物価高でもお得に美味しく！昼も・夜も・平日も“全時間帯”対象で、サンキュー価格の『生ビール祭』を3月９日（月）より１週間開催！
アサヒスーパードライ含む、全１２種類のお酒や限定おつまみが３９０円（税込４２９円）。
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、２０２６年３月９日（月）〜３月１５日（日）の１週間限定で、開店からラストオーダーまでの“全時間帯”にて、アサヒスーパードライ樽生中ジョッキを含めた、対象のドリンクと期間限定メニューの全１２種をサンキュー価格の１品３９０円（税込４２９円）でお得にお楽しみいただける『生ビール祭』を開催いたします。
平日も・週末も・昼も・夜も、“全時間帯”でお得に美味しくお楽しみいただける！
仕事帰りのお一人様利用からご友人との集いまでどんなシーンにもぴったりな『生ビール祭』を実施
夜は外食に出掛けにくい方や、週末はお仕事という方など全ての方にご参加いただけるように、月曜日から日曜日までの１週間の開店１１時からラストオーダーまで、“全時間帯”で、対象のドリンクと期間限定メニューの全１２種をサンキュー価格の１品３９０円（税込４２９円）でお得にお楽しみいただける『生ビール祭』を実施いたします。
〜ご利用例〜
・ご友人とのランチタイムに、平日のお昼から気軽に乾杯♪
・仕事帰りに、時間を気にせずゆったりと晩酌タイム♪
・刺身などの和食をおつまみに、お得に飲みたい時に♪
・週末にご友人と大人数で集まりたい時に♪
アサヒスーパードライの他、ブラックニッカハイボールやサワーなどドリンク９種が対象に
対象商品は、キンキンに冷えたのど越しのよい「アサヒスーパードライ樽生中ジョッキ」や、スッキリ爽快な「ブラックニッカハイボール」の他、レモンサワーなど全９種類のアルコールメニューが対象です。
≪『生ビール祭』特別価格対象 アルコールメニュー≫
【生ビール】アサヒスーパードライ 樽生中ジョッキ・樽生グラス
【ハイボール】ブラックニッカハイボール・ブラックニッカレモンハイボール
【サワー/チューハイ】レモンサワー・焼酎の梅割り・緑茶ハイ・北海道コーン茶ハイ・ウーロンハイ
『生ビール祭』期間中限定！おつまみや“ちょこっと”食べたいときにぴったりの３品が登場
『生ビール祭』期間中には、新鮮なまぐろを使用した「まぐろブツ盛り」と、ロングセラーメニューをお一人様から召し上がりやすいサイズでご用意する「ねぎとろ巻１本」、つい手が止まらなくなるスパイシーなカレー味の「フレーバーポテト」の３品を、サンキュー価格の３９０円（税込４２９円）で販売いたします。
≪期間中限定：おつまみメニュー≫ 各３９０円（税込４２９円）
まぐろブツ盛り
ねぎとろ巻１本
フレーバーポテト（カレー味）※お席で振ってお召し上がりいただきます。
≪好評販売中：季節限定“ふぐ”の逸品メニュー≫
一晩じっくり時間をかけて仕上げ、旨みが凝縮された『ふぐの一夜干し』５９０円（税込６４９円）と、日本酒との相性が良く、柚子の香りがアクセントとなる『ふぐの塩辛』４９０円（税込５３９円）を、季節限定メニューとしてご用意しています。
≪ 『生ビール祭』概要 ≫
■対象店舗：「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗
■対象期間：２０２６年３月９日（月）〜１５日（日） 開店〜ラストオーダーまで
■『生ビール祭』対象アルコールメニュー９品 【特別価格】各３９０円（税込４２９円）
・アサヒスーパードライ
樽生中ジョッキ…【通常価格】６５０円（税込７１５円）
樽生グラス…【通常価格】５２０円（税込５７２円）
・ブラックニッカレモンハイボール…【通常価格】５９０円（税込６４９円）
・ブラックニッカハイボール、レモンサワー、焼酎の梅割り（水割り・お湯割り）、緑茶ハイ、北海道コーン茶ハイ、ウーロンハイ…【通常価格】各４９０円（税込５３９円）
■『生ビール祭』限定おつまみメニュー３品 【特別価格】各３９０円（税込４２９円）
「まぐろブツ盛り」、「ねぎとろ巻１本」、「フレーバーポテト（カレー味）」
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りに
こだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道
と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
Instagram ：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X ：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、２０２６年３月９日（月）〜３月１５日（日）の１週間限定で、開店からラストオーダーまでの“全時間帯”にて、アサヒスーパードライ樽生中ジョッキを含めた、対象のドリンクと期間限定メニューの全１２種をサンキュー価格の１品３９０円（税込４２９円）でお得にお楽しみいただける『生ビール祭』を開催いたします。
平日も・週末も・昼も・夜も、“全時間帯”でお得に美味しくお楽しみいただける！
仕事帰りのお一人様利用からご友人との集いまでどんなシーンにもぴったりな『生ビール祭』を実施
夜は外食に出掛けにくい方や、週末はお仕事という方など全ての方にご参加いただけるように、月曜日から日曜日までの１週間の開店１１時からラストオーダーまで、“全時間帯”で、対象のドリンクと期間限定メニューの全１２種をサンキュー価格の１品３９０円（税込４２９円）でお得にお楽しみいただける『生ビール祭』を実施いたします。
〜ご利用例〜
・ご友人とのランチタイムに、平日のお昼から気軽に乾杯♪
・仕事帰りに、時間を気にせずゆったりと晩酌タイム♪
・刺身などの和食をおつまみに、お得に飲みたい時に♪
・週末にご友人と大人数で集まりたい時に♪
アサヒスーパードライの他、ブラックニッカハイボールやサワーなどドリンク９種が対象に
対象商品は、キンキンに冷えたのど越しのよい「アサヒスーパードライ樽生中ジョッキ」や、スッキリ爽快な「ブラックニッカハイボール」の他、レモンサワーなど全９種類のアルコールメニューが対象です。
≪『生ビール祭』特別価格対象 アルコールメニュー≫
【生ビール】アサヒスーパードライ 樽生中ジョッキ・樽生グラス
【ハイボール】ブラックニッカハイボール・ブラックニッカレモンハイボール
【サワー/チューハイ】レモンサワー・焼酎の梅割り・緑茶ハイ・北海道コーン茶ハイ・ウーロンハイ
『生ビール祭』期間中限定！おつまみや“ちょこっと”食べたいときにぴったりの３品が登場
『生ビール祭』期間中には、新鮮なまぐろを使用した「まぐろブツ盛り」と、ロングセラーメニューをお一人様から召し上がりやすいサイズでご用意する「ねぎとろ巻１本」、つい手が止まらなくなるスパイシーなカレー味の「フレーバーポテト」の３品を、サンキュー価格の３９０円（税込４２９円）で販売いたします。
≪期間中限定：おつまみメニュー≫ 各３９０円（税込４２９円）
まぐろブツ盛り
ねぎとろ巻１本
フレーバーポテト（カレー味）※お席で振ってお召し上がりいただきます。
≪好評販売中：季節限定“ふぐ”の逸品メニュー≫
一晩じっくり時間をかけて仕上げ、旨みが凝縮された『ふぐの一夜干し』５９０円（税込６４９円）と、日本酒との相性が良く、柚子の香りがアクセントとなる『ふぐの塩辛』４９０円（税込５３９円）を、季節限定メニューとしてご用意しています。
≪ 『生ビール祭』概要 ≫
■対象店舗：「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗
■対象期間：２０２６年３月９日（月）〜１５日（日） 開店〜ラストオーダーまで
■『生ビール祭』対象アルコールメニュー９品 【特別価格】各３９０円（税込４２９円）
・アサヒスーパードライ
樽生中ジョッキ…【通常価格】６５０円（税込７１５円）
樽生グラス…【通常価格】５２０円（税込５７２円）
・ブラックニッカレモンハイボール…【通常価格】５９０円（税込６４９円）
・ブラックニッカハイボール、レモンサワー、焼酎の梅割り（水割り・お湯割り）、緑茶ハイ、北海道コーン茶ハイ、ウーロンハイ…【通常価格】各４９０円（税込５３９円）
■『生ビール祭』限定おつまみメニュー３品 【特別価格】各３９０円（税込４２９円）
「まぐろブツ盛り」、「ねぎとろ巻１本」、「フレーバーポテト（カレー味）」
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りに
こだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道
と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
Instagram ：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X ：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp