N700S¤È¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎJETSTREAM 4&1¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÁÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìËÜ¤Ë¡¢¿´¤ËÉâ¤«¤Ö¿·´´Àþ¤ÎÊª¸ì¤ò¡Á

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)





¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î£²Æü¤«¤é¿·´´ÀþN700S¤È923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖJETSTREAM 4&1¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤ËN700S¤ÎÀµÌÌ¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ë923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¡£¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤°ìËÜ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»Å»ö¤ä³Ø½¬¤Î¾ì¤Ç¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿·´´Àþ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎÉ®µ­¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤È¡¢Å´Æ»¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤­Ì£¡£¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¡ÖJETSTREAM¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤­Ì£¤È¡¢4¿§¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ü¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò°ìËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¹â¤¤¼ÂÍÑÀ­¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£Æü¾ï¤Ç»È¤¦É®µ­¶ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡È¹¥¤­¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ø¤Î°ìËÜ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£




¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð

¡ã¾¦ÉÊ­¡¡ä¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à 4&1 N700S







¡ã¾¦ÉÊ­¢¡ä¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à 4&1 923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼







¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ

¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä ³Æ1,980±ß

¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯£³·î£²Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¡¡¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä

Åö¼ÒÅ¹ÊÞ

¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×

¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹

¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë

¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×

¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/

¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

¡ã¤½¤ÎÂ¾¡äJRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ

¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£

¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤­¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ­¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹

Mail:press@jr-plus.co.jp