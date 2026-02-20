2026年最新版｜PDFが編集できない原因と最適解決策を完全ガイド
重要な契約書やレポート、プレゼン資料など、PDFはビジネスで欠かせない形式です。しかし、「PDFが編集できない」と悩んだことはありませんか？
編集できないPDFは業務効率を下げ、作業のストレスにもつながります。
この記事では、PDFが編集できない原因を整理し、各原因ごとに具体的な解決策を分かりやすく解説します。OCRやパスワード解除、フォントの問題、編集ソフト選びなど、今すぐ使える方法をまとめました。
PDFが編集できない主な原因と解決策
原因1：PDFが画像として保存されている（スキャンPDF）
スキャンした文書や、スクリーンショットや写真から作られたPDFは、文字情報として保存されていません。
実際には文字の形を画像として保存しただけの状態です。
そのため、通常のPDF編集ソフト（文字を直接打ち替えられるタイプ）では、文字を選択したり変更したりできません。
解決策：OCR（光学文字認識）でテキスト化
OCRツールを使用すると、画像として保存されている文字を認識し、編集可能なテキストに変換できます。
おすすめOCRツール：Tenorshare PDNob
PDFのOCR機能に対応
スキャンPDFや画像PDFを編集可能な形式に変換できる
認識結果の修正やレイアウト調整も可能
OCR（光学文字認識）機能を使って、画像として保存されている文字をテキストに変換することで、PDFを編集可能にします。ここではTenorshare PDNobを使用した手順を紹介します。
Step 1：PDNobをダウンロードしてインストールする
まず、公式サイトからTenorshare PDNobをダウンロードし、インストールします。WindowsでもMacでも使用可能です。インストール後、ソフトを起動します。
PDNob公式サイト：https://bit.ly/3OtTiUM
Step 2：編集したいPDFファイルを読み込む
PDNobのメイン画面で「OCR PDF」ボタンをクリックします。次に、編集したいスキャンPDFまたは画像PDFを選択して読み込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341276/images/bodyimage1】
Step 3：OCRの言語設定、OCRを実行する
PDF内の文字に合わせてOCRの言語を設定します。日本語文書の場合は「日本語」、英語文書の場合は「英語」を選択してください。これにより文字認識の精度が高まります。
「OCRを実行」ボタンをクリックします。PDNobがPDF内の文字を認識して、テキスト情報に変換します。処理時間はPDFのページ数や文字量によって数秒から数分かかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341276/images/bodyimage2】
Step 4：認識結果を確認・修正する
OCR処理が完了したら、PDF内の文字を直接編集できます。誤認識された文字があれば修正し、必要に応じて文字サイズやレイアウトも調整します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341276/images/bodyimage3】
Step 5：編集したPDFを保存する
編集が完了したら、「保存」または「名前を付けて保存」をクリックして、新しいPDFを出力します。このPDFは文字情報として保存されているため、通常のPDF編集ソフトでも文字を選択したり修正したりすることができます。
補足ポイント
OCRの精度は文字の鮮明さやフォントに依存します。手書き文字や特殊フォントは認識が不正確になる場合があります。原因2：PDFに編集制限（パスワード保護）がかかっている
PDFの作成者が、誤って内容が変更されないように編集制限用のパスワードを設定している場合があります。この場合、通常のPDF編集ソフトでは文字の修正や追加ができません。
