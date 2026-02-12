リコージャパン、タップ、ボイットがホテル業界のDX拡大に向けた取り組みを開始

今回開始する取り組み





リコージャパン：RICOH Digital Signage AI音声コンシェルジュ



デジタルサイネージに掲出できる「問い合わせ対応AI」



タップ：観光プラットフォーム基盤「スマート PMS®」



スマートPMS®は、ホテル基幹システムをはじめ各種ソリューションと連携する観光業界向け統合プラットフォームです。



ボイット：VOYT CONNECT



スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーション



ゲストが受付に設置されているRICOH Digital Signage AI音声コンシェルジュに「チェックイン・チェックアウトのやり方を教えて」と質問すると、ブラウザベースのアプリケーションを開くQRコードが表示され、従業員の対応がなくてもチェックイン/チェックアウトを行うことが可能になります。また、その情報がVOYT CONNECTを通じて従業員のスマートフォンへ通知され、人手によるサポートが必要なお客様へのスムーズな対応が可能になります。



定型業務の可視化・無人化・効率化を進め、複雑なお問い合わせなど、人が柔軟に対応すべき業務に集中できる業務環境を構築し、従業員とゲストの体験価値の向上を実現します。



リコージャパン



お客様の DX に伴走しサポートするサービス・ソリューションを提供しています。全国に拠点をもつリコージャパンの、豊富な IT の知見をもつセールスやシステムエンジニアが、企業のデジタル化のための提案・導入・構築・運用サポートを⾏い、お客様の”はたらく”の DX を支えます。



タップ



株式会社タップはホテル専門のソリューションベンダーです。1987年の創業以来、宿泊施設に必要な数々のシステムをソフトウェア機能として、活用していただけるよう商品化してまいりました。また、全国のホテルをユーザーに持ち、宿泊施設様はもちろんゲストにとって最良のホスピタリティとは何かを考え、ホスピタリティサービスエンジニアリング会社として進化してきております。「変化のきっかけを作る」という意味をこめた我々タップは、社会情勢を鑑みた新たなサービスや機能、人材不足を解消するための省力化、収益の最大化に繋がる生産性の向上など、未来のホスピタリティを創造してまいります。



ボイット



「VOYT CONNECT」は、スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーションです。インターネット環境があれば場所に捉われず、どこでもつながることができます。従来のインカムとは異なり、AI を活用して会話の自動テキスト化、多言語翻訳、発話内容の自動整理・要約などを実現。現場スタッフはボタン操作一つで簡単に情報共有ができ、業務効率化とチームワーク連携強化が可能です。『少人数でも高品質なサービス』をご提供いただけるよう、現場DXを支援します。

今後の展望





日本国内の労働人口は減少しており、地域の観光産業において重要なホテル業界もその影響を大きく受けています。ホテルの現場業務を効率化し、来訪するゲストへの最良・最適なホスピタリティを提供できる体制を維持することが、地域全体のWell-being向上に繋がると考えています。



3社は本取り組みにより、ホテル業界のお客様に向けた最適なソリューションの提案〜導入〜運用までの伴走体制を強固なものとし、デジタル化・DXによる業務効率化・働き方改革の実現に寄与してまいります。





