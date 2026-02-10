「賞味期限間近」などのワケあり商品をお値打ち価格で販売している会員制の通販サイト「トクポチ」(運営：株式会社STRK、所在地：滋賀県東近江市、代表取締役：佐藤 隆史朗)は、本サイトはサービス開始後、2025年12月時点で241トンのフードロス削減に成功したことをご報告いたします。

トクポチでは、世の中にたくさんある「ロス商品」をお得な価格で販売し皆様に活用していただくことで、近年問題になっている食品ロスなどの「ロス問題」をできるだけ多く減らし、社会貢献活動への取り組みとすることを目標としています。





241トンのフードロス削減に貢献









▼世界で生産された食品のうち40％が廃棄の現状。

世界で栽培、生産された全食品のうち約40パーセントに当たる25億t(トン)の食品が年間で廃棄されていることが調査により分かっています。このように本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品を「食品ロス」と呼び、環境にも悪い影響を与えるなど、世界的に深刻な問題となっています。





世界での食品廃棄量





【日本では年間522万トンの食品ロス】

特に日本では食品ロス量が非常に多く、家庭から発生する「家庭系」、小売店や売れ残り、飲食店の食べ残しによる「事業系」両者で大半の内訳を占めています。

これは、国民全員が茶碗1杯分ほどのご飯を毎日廃棄しているのと同量になります。





参考：

・WWF(世界自然保護基金)と英国の小売り大手テスコが2021年7月に発表した報告書

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/driven_to_waste_summary.pdf

・環境省プレスリリース『食品ロス量(令和2年度推計値)を公表』

https://www.env.go.jp/press/111157.html









▼「トクポチ」フードロス削減実績

【そもそも「トクポチ」とは？】

トクポチは本来であれば廃棄されてしまうはずの食品を格安価格で販売する会員制の通販サイトです。全商品定価の50％OFFから始まり、1ヶ月ごとに割引率が10％ずつ上がり、最終的には無料で入手することもできます。





【会員数は累計23,632人を突破！】

取り扱う商品点数が徐々に増加してきたこともあり、特に30代～50代の女性からの支持を集めています。

生活に役立つお得な買い物と、フードロス削減という社会的貢献の両方を実現するトクポチのサービスが、多くの方々の共感を呼んでいる結果です。





【フードロス削減量241t(トン)！日本の食品ロス削減に貢献！】

トクポチは、累計で、象で例えると約40頭分に匹敵する量の食品を廃棄から救い出し、多くの消費者に提供しました。通常価格よりもお得に購入できることで、環境負荷の低減に大きく貢献しています。

また、会員からは「安く手に入る上に、無駄を減らせる点が魅力」との声も多く、フードロス削減への積極的な支持が寄せられています。









▼株式会社STRK代表取締役 我時朗(がじろう)

～サービス開始3年で？トンのフードロス削減に成功し、サブスク大賞(テモナ賞)受賞！～





【幼少期の極貧生活時代】

両親の職業がボランティアという家庭に生まれ、もちろん収入はほとんど無く、極貧生活を経験。ご飯を食べる際もどのおかずを食べるなら、どれだけのお米を食べなければならないなどの独自ルールがあり、幼少期から「食べられることのありがたみ」を深く感じる生活をしてきました。この経験が、今のフードロス削減に対する情熱の原点となっています。





【2,500人の会員数が20人に激減する】

トクポチというサービスを始めてから4年になります。ありがたいことに今でこそ少しずつ会員が増えてきていますが、現在に至るまでさまざまな苦労がありました。





その中でも特に大きな出来事として、過去には会員数が2,500人から20人にまで激減した時期がありました。





【会員数激減を乗り越え、V字回復】

その原因の一つとして、当時「毎週値引き」を行っていたことにありました。頻繁な値引きによって、お客様を疲れさせてしまい、トクポチの本来の価値が十分に伝わっていなかったのです。

そこから「毎週値引き」を「毎月値引き」に切り替えたところ会員数が回復していきました。





【サービス開始2年でサブスク大賞(テモナ賞)を受賞】

「テモナ賞」は、一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会が主催する「日本サブスクリプションビジネス大賞」において、スポンサーであるテモナ株式会社が選定する特別賞です。この賞は、サブスクリプション(定額制)サービスの中でも特に優れた取り組みを評価し、表彰するもので、2022年にトクポチが受賞しました。





▼日本サブスクリプションビジネス大賞2022

https://subscription-japan.com/award2022/





今後も、多くの方と共にこの取り組みを拡大し、食品廃棄を減らすだけでなく、豊かな未来へ向けた一歩を共に踏み出したいと思っています。





【2030年に会員数1,000万人を目指す！】

現在日本が年間に廃棄している「食べられるのに廃棄している食品」は上記で記載の通り非常に多く、トクポチの仕組みを広げることができれば、日本国民の食品ロスに対する意識を変え、フードロスそのものが無くなる世界を創れると信じています。









～撮影ロケ、インタビューや取材など可能です！～

その他にもシングルマザー支援団体とも提携している為、物価高で苦しむシングルマザーさんがトクポチを利用しての感想などの取材も可能です。





【過去のTV露出実績】

シューイチ、ニュース23、めざましテレビ









■株式会社STRKについて

会社名： 株式会社STRK

所在地： 滋賀県東近江市垣見町720-3

代表者： 代表取締役 佐藤 隆史朗

設立 ： 平成30年(2018年)7月24日

URL ： https://www.gajiro69.com/strk/